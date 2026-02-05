W warszawskim Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa trwa posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry. Mecenas Adam Gomoła poinformował przed chwilą, że sąd uwzględnił wniosek o zapoznanie obrońców byłego ministra z protokołami przesłuchań kilku innych osób, m.in. posła Marcina Romanowskiego oraz byłych urzędniczek MS. „Sąd, uwzględniając ten wniosek, niejako przyznał w końcu rację obronie, że wbrew narracji prezentowanej przez prokuratora,że istnieją dowody, i to ważkie dowody, wskazujące na to, iż nasz klient nie popełnił zarzucanych mu przestępstw” - ocenił pełnomocnik Zbigniewa Ziobry.
Krótko po godzinie 14 mecenas Adam Gomoła na korytarzu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa przekazał dziennikarzom, że zarządzono kolejną przerwę w posiedzeniu aresztowym Zbigniewa Ziobry.
Sąd uwzględnił wniosek o zapoznanie obrońców z protokołami przesłuchań kilku innych osób: m.in. pana Romanowskiego, pani Kucharskiej, pani Dubejko i kilku innych osób jeszcze. To był wniosek, który zmierzał do tego, aby pozostali obrońcy z tymi materiałami się zapoznali albowiem te materiały, w naszej ocenie, zawierają okoliczności o wymowie jawnie korzystnej dla sytuacji procesowej naszego klienta
– powiedział mec. Adam Gomoła.
„Sąd niejako przyznał rację obronie”
Sąd, uwzględniając ten wniosek, niejako przyznał w końcu rację obronie, że wbrew narracji prezentowanej przez prokuratora,że istnieją dowody, i to ważkie dowody, wskazujące na to, iż nasz klient nie popełnił zarzucanych mu przestępstw
— podkreślił Gomoła.
Sam podkreślił, że już zapoznał się ze wspomnianymi materiałami, lecz takiej możliwości nie mieli mecenasi Bartosz Lewandowski i Bogumił Zygmont, czyli pozostali pełnomocnicy byłego szefa MS.
Jest przerwa do 14:45. Pozostali obrońcy, pan mec. Lewandowski i pan mec. Zygmont z tymi materiałami się zapoznają
– dodał.
Woźniak prezentuje własną narrację
Sąd stwierdził, że udostępni obrońcom te protokoły, z uwagi na to, że podejrzani ci negują część materiału dowodowego. Nie padło stwierdzenie ze strony sądu, że uznaje, iż te materiały świadczą na korzyść podejrzanego. Głównym uzasadnieniem takiej decyzji było wskazanie przez sąd konieczności zachowania równości broni
— przekonywał pytany o tę sprawę prokurator Piotr Woźniak.
Dwóch obrońców nie występuje w tamtym postępowaniu i nie mieli dotychczas wglądu w te protokoły
— doprecyzował.
Prokurator Woźniak wcześniej nie udostępnił mecenasom Lewandowskiemu i Zygmontowi akt niejawnych, dlatego posiedzenia aresztowe były przekładane.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
