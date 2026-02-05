Czynności ws. potencjalnego szpiega w MON przejmuje ABW. "Informacje w tej sprawie w najbliższym czasie nie będą udzielane"

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że dalsze czynności ws. podejrzanego o szpiegostwo cywilnego pracownika MON prowadzić będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Z uwagi na niejawny charakter postępowania, dalsze informacje w tej sprawie w najbliższym czasie nie będą udzielane” – dodano.

Zatrzymany 3 lutego w siedzibie MON w Warszawie wieloletni pracownik resortu obrony usłyszał wczoraj zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu, a następnie na wniosek prokuratury został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące.

Jak przekazał w dniu zatrzymania rzecznik MON Janusz Sejmej, było ono efektem wielomiesięcznej współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która prowadziła postępowanie, z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej.

Pracownik MON zatrzymany został przez Żandarmerię Wojskową na polecenie prokuratora z 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura ta podała dziś, że to pracownik cywilny Departamentu Strategii i Planowania Obronnego resortu obrony narodowej oraz że postępowanie karne w sprawie wszczęto w oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Działanie na rzecz obcego wywiadu

Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, czyli działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i sąd wniosek ten uwzględnił.

Dalsze czynności w tej sprawie - podała warszawska prokuratura okręgowa - prowadzić będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Z uwagi na niejawny charakter postępowania, dalsze informacje w przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie nie będą udzielane

— zaznaczono w komunikacie prokuratury.

Wiceminister obrony Stanisław Wziątek powiedział w Polskim Radiu 24, że podejrzany wykonywał w ministerstwie „proste czynności administracyjne”. Dodał jednak, że choć „wydaje się, że nie miał dostępu do ściśle tajnych informacji planistycznych”, to „być może mógł się o nie otrzeć”.

Departament Strategii i Planowania Obronnego MON

Departament Strategii i Planowania Obronnego MON zajmuje się m.in. opracowywaniem projektów strategicznych dokumentów planistycznych - w tym Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, Dyrektywy Obronnej, Planu Reagowania Obronnego, czy głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa.

W kompetencjach departamentu leży również przygotowanie propozycji w kwestii doskonalenia funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego oraz zasad i procedur podwyższania gotowości obronnej państwa. Departament zajmuje się też organizowaniem programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych – prowadzi na przykład wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa i koordynuje w resorcie proces wnioskowania o uznanie obiektów jednostek podległych lub nadzorowanych przez szefa MON, oraz obiektów o charakterze wojskowym, za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

