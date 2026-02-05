Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że dalsze czynności ws. podejrzanego o szpiegostwo cywilnego pracownika MON prowadzić będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Z uwagi na niejawny charakter postępowania, dalsze informacje w tej sprawie w najbliższym czasie nie będą udzielane” – dodano.
Zatrzymany 3 lutego w siedzibie MON w Warszawie wieloletni pracownik resortu obrony usłyszał wczoraj zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu, a następnie na wniosek prokuratury został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące.
Jak przekazał w dniu zatrzymania rzecznik MON Janusz Sejmej, było ono efektem wielomiesięcznej współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która prowadziła postępowanie, z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej.
Pracownik MON zatrzymany został przez Żandarmerię Wojskową na polecenie prokuratora z 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura ta podała dziś, że to pracownik cywilny Departamentu Strategii i Planowania Obronnego resortu obrony narodowej oraz że postępowanie karne w sprawie wszczęto w oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Działanie na rzecz obcego wywiadu
Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, czyli działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.
Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i sąd wniosek ten uwzględnił.
Dalsze czynności w tej sprawie - podała warszawska prokuratura okręgowa - prowadzić będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Z uwagi na niejawny charakter postępowania, dalsze informacje w przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie nie będą udzielane
— zaznaczono w komunikacie prokuratury.
Wiceminister obrony Stanisław Wziątek powiedział w Polskim Radiu 24, że podejrzany wykonywał w ministerstwie „proste czynności administracyjne”. Dodał jednak, że choć „wydaje się, że nie miał dostępu do ściśle tajnych informacji planistycznych”, to „być może mógł się o nie otrzeć”.
Departament Strategii i Planowania Obronnego MON
Departament Strategii i Planowania Obronnego MON zajmuje się m.in. opracowywaniem projektów strategicznych dokumentów planistycznych - w tym Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, Dyrektywy Obronnej, Planu Reagowania Obronnego, czy głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa.
W kompetencjach departamentu leży również przygotowanie propozycji w kwestii doskonalenia funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego oraz zasad i procedur podwyższania gotowości obronnej państwa. Departament zajmuje się też organizowaniem programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych – prowadzi na przykład wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa i koordynuje w resorcie proces wnioskowania o uznanie obiektów jednostek podległych lub nadzorowanych przez szefa MON, oraz obiektów o charakterze wojskowym, za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
