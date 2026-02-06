Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapraszają na wydarzenie „Myśląc Polska – Alternatywa 2.0: Edukacja – jak naprawić polską szkołę po rządach Koalicji 13 Grudnia. Wyzwania i możliwe kierunki naprawy”, które odbędzie się 7 lutego 2026 roku w Akademii Zamojskiej przy ul. Jana Zamoyskiego 64 w Zamościu. „W polskiej oświacie panuje chaos” – powiedział były minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek na konferencji prasowej z byłym ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim i posłem PiS Tomaszem Zielińskim.
„To droga donikąd”
Prof. Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na fakt, że „tworzone są, niestety, warunki do likwidacji małych szkół w mniejszych miejscowościach - co wcześniej skutecznie blokowaliśmy”.
Dziś w Sejmie procedowany jest projekt ustawy, który ma ten proces jeszcze przyspieszyć, mimo dramatycznej sytuacji demograficznej. Zakaz prac domowych, wyrzucenie historii najnowszej z programów, zastępowanie pedagogiki dumy pedagogiką wstydu oraz skrajna ideologizacja edukacji - to droga donikąd
— podkreślił były minister edukacji i nauki.
Kulminacją jest porażka tzw. edukacji zdrowotnej, forsowanej wbrew rodzicom. Mamy odpowiedzi i konkretne rozwiązania. Przedstawimy je w sobotę, 7 lutego, o godz. 12 w Akademii Zamojskiej podczas konwencji programowej Alternatywa 2.0 dla edukacji. Zapraszamy
— dodał Przemysław Czarnek.
„Te 2 lata to czas chaosu”
Dariusz Piontkowski wskazał, że „dziś MEiN i jego kierownictwo próbują wprowadzać zmiany, które mają zrewolucjonizować polską szkołę”.
To „Reforma26. Kompas jutra”, która doprowadzi do gwałtownego spadku poziomu nauczania w polskich szkołach. Po raz kolejny chodzi o obcięcie wiedzy i treści przekazywanych uczniom. Nauczyciele nie będą mogli decydować o tym, jak pracować z uczniami - próbuje się im narzucić konkretne metody pracy. Wszystko to będzie odbywało się kosztem wiedzy, którą nabywają uczniowie
— wyjaśnił były minister edukacji narodowej.
Panie Nowacka i Lubnauer próbują wmówić rodzicom i nauczycielom, że brak prac domowych oznacza poprawę poziomu edukacji w Polsce. Zamiast korygować błędne decyzje, MEiN idzie dalej w tym samym kierunku. Czas zatrzymać ten chaos - dlatego zapraszamy na debatę o edukacji w Zamościu, w sobotę o godz. 12. Chcemy pokazać alternatywę i konkretne rozwiązania, jak wyjść z tego chaosu
— powiedział Dariusz Piontkowski.
„To zwijanie oświaty”
Zdaniem Tomasza Zielińskiego „widać zdecydowane kroki MEN w kierunku zwijania polskiej oświaty”.
Jesteśmy po pierwszym czytaniu ustawy zawierającej bardzo niekorzystne rozwiązania dla szkół, szczególnie wiejskich. MEN proponuje nową strukturę organizacyjną szkoły podstawowej, obejmującą klasy IV–VIII. Docelowo w danej gminie miałaby funkcjonować jedna szkoła podstawowa, a pozostałe byłyby szkołami filialnymi
— tłumaczył poseł PiS.
To pokazuje podejście resortu do uczniów na wsi. Pogłębia to dysproporcje między nauczaniem w miastach a na wsi. Pojawił się też bardzo niebezpieczny zapis, zgodnie z którym gmina mogłaby nie mieć ani jednej szkoły podstawowej. Sprzeciw zgłosił RPD i został on uwzględniony, ale to pokazuje prawdziwe intencje - zwijanie oświaty. My mamy gotowe rozwiązania i przedstawimy je podczas debaty o edukacji - w sobotę o godz. 12
— dodał Tomasz Zieliński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752394-czarnek-alarmuje-w-polskiej-oswiacie-panuje-chaos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.