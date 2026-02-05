Marcin Kierwiński, szef MSWiA, w szokujący sposób skomentował nagrania, na których jeden z funkcjonariuszy SOP grozi dziennikarzowi. „To jest nagranie z lutego 2024 roku, czyli pokazuje tak naprawdę głębokie, złe procesy, które zachodziły w tych służbach, w służbach podległych MSWiA za czasów PiS-u” – stwierdził minister na antenie Tok FM. Kierwiński zaznaczył przy tym, że „ten funkcjonariusz został odsunięty od ochrony najważniejszych osób państwie i urlopowany”. Zdecydowano również o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, ale to już ze względu na kolejne doniesienia mogące wskazywać na łamanie etyki zawodowej przez tego funkcjonariusza.
W tym tygodniu media obiegły wstrząsające informacje. Telewizja Republika ujawniła nagrania, na których funkcjonariusz SOP groził dziennikarzowi tej stacji, Piotrowi Nisztorowi.
Minister zwala winę na PiS!
O sprawę był pytany na antenie TOK FM minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
To jest nagranie z lutego 2024 roku, czyli pokazuje tak naprawdę głębokie, złe procesy, które zachodziły w tych służbach, w służbach podległych MSWiA za czasów PiS-u
– zasugerował Marcin Kierwiński w „Poranku TOK FM”.
Chcę po prostu odkłamywać pewną nieprawdziwą narrację. Bo w Telewizji Republika słyszycie państwo „to ochroniarz wicepremiera Sikorskiego”. Ja mogę powiedzieć, że wcześniej był przez kilka lat, dokładnie nie pamiętam, ochroniarzem pana ministra Ziobry. I dlaczego nie dokonano wszelkich stosownych sprawdzeń wtedy? To też jest zastanawiające pytanie
– przekonywał.
Gdy w grudniu 2023 r. przejmowaliśmy władzę, zastaliśmy służby w tragicznej sytuacji po naszych poprzednikach i pokłosie tego zbieramy jeszcze i będziemy zbierać jeszcze przez wiele, wiele miesięcy
— dodał.
Cóż, dwa lata to też sporo czasu, żeby naprawić „tragiczną sytuację po poprzednikach” z każdym miesiącem rządów koalicji PiS jest coraz bardziej kiepską wymówką.
W związku z informacjami dotyczącymi konfliktu z byłą partnerką, ten funkcjonariusz został odsunięty od ochrony najważniejszych osób państwie i urlopowany
— podkreślił Kierwiński.
Minister zaznaczył, że - już ze względu na kolejne informacje, które mogą wskazywać na łamanie etyki zawodowej przez tego funkcjonariusza, wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne.
Nie ma i nie będzie zgody na żadne próby łamania prawa
— przekonywał.
Kierwiński i jego „rozgrzane żelazo”
Szef MSWiA ocenił, że w SOP w ogóle nie działo się ostatnio najlepiej.
Z tego wynikają decyzje kadrowe, które właśnie zapadają
— podkreślił, odnosząc się do zawieszenia komendanta SOP-u oraz odwołania czterech dyrektorów i jednego zastępcy.
Nie mogłem odwołać komendanta, ponieważ do tego jest wymagana zgoda pana prezydenta, a zgody nie było. Wobec gen. Radosława Jaworskiego wszczęto również postępowanie dyscyplinarne. Nowa osoba pełniąca obowiązki komendanta wie, że musi przywrócić porządek w tej służbie
— przekonywał.
Dalej Kierwiński znów zaczął atakować PiS.
To tylko pokazuje, jak bardzo za czasów PiS-u służby zostały upolitycznione. Moją rolą jest wypalanie tych patologii rozgrzanym żelazem
— stwierdził.
Podsumowanie
Marcin Kierwiński skomentował ujawnione nagrania, na których funkcjonariusz SOP grozi dziennikarzowi, wskazując, że pochodzą one z lutego 2024 r. i są efektem „złych procesów” w służbach z czasów rządów PiS. Minister podkreślił, że funkcjonariusz został odsunięty od ochrony najważniejszych osób, urlopowany oraz objęty postępowaniem dyscyplinarnym. Kierwiński zapowiedział też porządkowanie sytuacji w SOP, w tym decyzje kadrowe, i ponownie oskarżył PiS o upolitycznienie służb. Nie wspomniał jedynie, że PiS jest w opozycji już od ponad 2 lat.
