Parlament Europejski zaplanował debatę na temat praworządności w Stanach Zjednoczonych, która odbędzie się w środę 11 lutego na sesji plenarnej w Strasburgu. Inicjatorem dyskusji jest frakcja socjaldemokratów (S&D). Wniosek socjalistów jest kuriozalny, ponieważ znane są śmiertelne przypadki brutalnych interwencji służb w państwach UE, po których żadne z nich nie musiało się tłumaczyć z łamania praworządności.
Przyczyna debaty: śmierć dwóch obywateli
Debata nosi tytuł: „Przemoc państwowa w Minneapolis i praworządność w Stanach Zjednoczonych”. Tematem debaty są wydarzenia w Minneapolis, gdzie podczas akcji federalnych służb imigracyjnych (ICE) doszło do śmiertelnych postrzałów dwóch obywateli USA, Renée Good i Alexa Prettiego. Według analiz organizacji Human Rights Watch, obie osoby zostały zabite przez agentów ICE w okolicznościach, które nie usprawiedliwiają użycia śmiercionośnej siły.
Początkowy sprzeciw EPL
Jak ustaliła dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon z RMF FM, pierwotnie szefowie frakcji PE odrzucili wniosek socjalistów o debatę. Sprzeciwiła się mu Europejska Partia Ludowa (EPL) – frakcja, do której należą polskie Koalicja Obywatelska i PSL.
EPL argumentowała, że debata mogłaby pogorszyć relacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie po kryzysie dyplomatycznym związanym z Grenlandią, i opowiada się za ich uspokojeniem.
Skorzystali z prawa do dyskusji
Debata odbędzie się mimo sprzeciwu innych grup politycznych, ponieważ socjaldemokraci skorzystali z przysługującego im prawa do zaproponowania aktualnego tematu zgodnie z artykułem 169 regulaminu PE. Zgodnie z tym zapisem każda grupa polityczna może przynajmniej raz w roku przedstawić temat do debaty bez konieczności zgody pozostałych frakcji.
Socjaliści z PE powinni zająć się Unią Europejską
Inicjatywa socjalistów z PE, dotycząca dalekich Stanów Zjednoczonych, jest kuriozalna, bowiem tylko w ostatnich latach wewnątrz Unii Europejskiej dochodziło do wielu przypadków brutalnego zachowania policji. Do takich przypadków należy choćby postrzelenie we Francji 17-letnego licealisty podczas kontroli drogowej w czerwcu 2023 r. Przestawiony początkowo raport policji podważył nagranie wideo. Publikacja tego nagrania doprowadziła do gwałtownych protestów przeciwko nieuzasadnionemu użyciu broni. Francuska policja znana jest zresztą z brutalności, którą pokazała m.in. podczas tłumienia protestu ruchu „żółtych kamizelek”.
Z kolei w kwietniu 2024 r. w Niemczech głośno było o sprawie 21-latka, który został zabity przez policję czterema strzałami w głowę i plecy. Młody mężczyzna był uzbrojony jedynie w gaz pieprzowy i nie był poszukiwany przez służby.
Wyjątkowo brutalnie zachowywała się również hiszpańska policja. W czasie referendum niepodległościowego w Katalonii oraz późniejszych protestów policja używała pałek, gumowych kul i siły fizycznej wobec cywilów. Setki osób zostały ranne, w tym osoby starsze.
Mimo nagłośnienia tych i wielu innych przypadków brutalności służb, żadne z tych państw unijnych nie musiało się oficjalnie tłumaczyć z łamania praworządności.
