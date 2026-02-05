Głupoty pani Środy weszły do dziedzictwa ludzkości i nie wolno pozwolić ich stamtąd usunąć, bo bez tych głupot świat byłby gorszy.
Głupota wynurzeń Magdaleny Środy jest już legendarna. Choćby z powodu stosowanej przez nią obłędnej logiki, czyli logiki paranoika. Sporo profesorów w Polsce, w tym Magdalena Środa, tak ma, że niewiele rozumie z otaczającej rzeczywistości. Celowo. Gdyby rozumieli, nie mogliby wypisywać i wygadywać piramidalnych głupot, a to przecież jest ich podstawowe zajęcie. Nie praca badawcza, tylko jakieś pseudo-publicystyczne dyrdymały. Teksty Magdaleny Środy są wprawdzie wzorcowo sekciarskie i oderwane od rzeczywistości, ale pokazują sposób myślenia sporej części „elit”. Właściwie to współczesna scholastyka, czyli uzasadnianie i racjonalizowanie wiary w postępowy porządek świata.
Najnowszy wykwit logiki paranoika to uwagi Magdaleny Środy o prezydencie Karolu Nawrockim, prowadzące ją do domagania się, by wszelkie plagi spadły na Polaków, występujących jako „społeczeństwo”, by uniknąć wszelkich skojarzeń z obrzydliwym pojęciem „naród”. Nie wiadomo od kogo się domaga, bo jako ateistka nawet do diabła nie może się zwrócić ani zaprzedać mu duszy, skoro jej nie posiada. Ma za to męczący zwyczaj wydalania czegoś z siebie we w miarę regularnych odstępach.
3 lutego 2026 r. wydaliła z siebie pani Środa smrodek powstały po zgniciu wszelkiej myśli, choć wciąż uważa, że jeszcze myśli: „Jak czytam, że Karol Nawrocki cieszy się zaufaniem ponad połowy społeczeństwa, to myślę sobie: a niech na to społeczeństwo spadną wszystkie zarazy, i autorytaryzm i faszyzm i ludzka głupota, bo jesteśmy warci chyba właśnie takich beznadziejnych, despotycznych ‘polityków’ jak Trump, Duda, Orban i Nawrocki… Jak w miarę rozsądny, troszkę chociaż myślący i umiejący czytać człowiek może widzieć w Nawrockim kogoś więcej niż przypadkowego, dętego narcyza, który dzięki pijarowym technikom dostał schedę po Dudzie?”.
Magdalena Środa raz spróbowała też coś dostać od społeczeństwa, bo w 2009 r. wystartowała w wyborach europejskich, ale dostała w nos, bo uzyskała ledwie 2,25 proc. głosów, a w liczbach bezwzględnych prawie 1000 razy mniej niż Karol Nawrocki, choć oczywiście te wybory nie są porównywalne. Ale odzwierciedlają różnicę między panią Środą a prezydentem Nawrockim, czyli że jest od niej jakieś 1000 razy ważniejszy i ma 1000 razy silniejszy mandat społeczny. To może przytłaczać, przygnębiać i powodować gnicie myśli, o ile jeszcze jakieś zostały. Pani Środa nie jest przypadkowa i narcyzem nie jest dętym, tylko wydętym, a mimo to społeczeństwo ją „olało”. To dlatego powinny na nie spaść wszelkie plagi. Tylko społeczeństwo ma te złorzeczenia tam, gdzie pani Środa nie tylko weszła, ale się też zadomowiła.
4 lutego pani Środa wydaliła z siebie kolejny obłoczek, gdyż znalazły się osoby, które „oburzyły się” jej „krytyką”. I tym oburzonym wyjaśniła, iż jej opinie „nie są profesorskie, tylko obywatelskie”. Ze skromności nie dodała, że są „milicjoobywatelskie”. Ale, żeby nie wyszło, iż się na niczym nie zna, zaznaczyła, że „każdy ma prawo do wypowiadania opinii, nawet na tematy, o których nie ma eksperckiej wiedzy”. Tyle tylko, że pani Środa nie ma żadnej wiedzy. Dlatego zabiera głos. Gdyby miała, nie byłaby taka odważna. Przyznaje sobie prawo „wyrażania opinii na temat stanu psychicznego osób publicznych”, choć nie jest „psycholożką”. Jak to nie jest? Oczywiście, że jest i posługuje się najwyższej jakości metodologią, zwaną zlewozmywakową psychoanalizą. Myje gary i wcale jej to nie przeszkadza, żeby rozpracować każdego i spłukać go jak brudny talerz.
Pani Środa ma prawo wypowiadać wszelkie głupoty, gdyż jest „obywatelką doświadczoną”. Deklaruje: „Od końca lat 70. walczyłam o demokrację, o równość, o pluralizm, o tolerancję”. Wprawdzie nie wiadomo, z kim walczyła, ale dzięki temu kombatanctwu „teraz czuje, że to wszystko jest poważnie zagrożone”. W dodatku jest niszczone przez ludzi, którzy „w większości nie mają poglądów (Nawrocki jest świetnym przykładem), więcej, nie mają dobrych biografii, a swoją żądzą władzy chcą wszystko zniszczyć”. Racja: głupoty pani Środy weszły do dziedzictwa ludzkości i nie wolno pozwolić ich stamtąd usunąć. Bez tych głupot świat byłby gorszy, bo nawet wątłych myślątek nie byłoby do czego odnosić, nie mówiąc o ideach.
Pani Środa prosi o wybaczenie jej „absolutnej wściekłości” z powodu tego, że „po latach starań o demokrację niektórzy Polacy i Polki wybierają sobie na prezydentów puste, bezmyślne głowy jakiś narcyzów wypełnione ambicjami tych, którzy nimi sterują (oligarchowie - Trumpem, Cenckiewicz i inni - Nawrockim)”. Magdaleny Środy Polacy nie chcieli wybrać, mimo że nikt nią nie steruje, no może z wyjątkiem bakterii. A jej głowa jest wypełniona ścinkami po ideologii postępu, w tym aborcjonizmem. I ta głowa produkuje tylko uzasadnienia i pokraczne racjonalizacje wiary w postępowy porządek świata. Wiary, gdyż chodzi o porządek normatywny przyjmowany bez uzasadnienia, a nawet bez potrzeby uzasadniania.
Na straży wiary w postępowy porządek świata nie stoi jeszcze policja polityczna, jak za komuny, ale duża część świata jest na drodze do stworzenia takiej policji jako strażniczki prawd wiary w postęp. A uzasadnianie wiary w postęp odbywa się wyłącznie na poziomie kanonów tej wiary. Rzeczywistość jest tu do niczego niepotrzebna. Na tym w gruncie rzeczy polega dziś uprawianie wielu formalnie dziedzin nauki, choć to oczywiście pseudonauka oparta na kanonach wiary w postęp. Ona nic nie bada, tylko potwierdza te kanony. I to jest tak zapętlone, że żaden kontakt z rzeczywistością nie jest potrzebny, a nawet nie jest możliwy. Dlatego pani Środa się nie kontaktuje. I dobrze jej z tym.
