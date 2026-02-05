„Nie dajmy się wkręcić w narrację, którą budują kawiorowi postkomuniści, tacy jak marszałek Czarzasty. Każdy, kto obejmuje ważne stanowisko państwowe, marszałek Czarzasty w wyniku arytmetyki politycznej, decyzji Donalda Tuska został marszałkiem Sejmu, to nie jest przecież wybór powszechny, to wybór na podstawie decyzji politycznej, objął stanowisko drugiej osoby w państwie, ma dostęp do największych tajemnic państwowych. Zatem ta przeszłość marszałka Czarzastego w kontekście też jego wcześniejszych działań, chociażby w aferze Rywina i kontaktów towarzysko-biznesowych, które ma z Rosjanką, powiązaną ze Sbierbankiem, z Kremlem, wymaga wyjaśnienia. Tu nie ma żadnego drugiego dna” - podkreślił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24.
W „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 minister Rafał Leśkiewicz pytany był o przyszłotygodniowe posiedzenie RBN, w czasie którego jednym z omawianych tematów będą podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko–biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest tym forum, na którym będziemy rozmawiali o najważniejszych sprawach bezpieczeństwa, a przeszłość drugiej osoby w państwie jest właśnie takim tematem, który należy bardzo precyzyjnie zbadać
— przekonywał.
„Jest to próba odwrócenia uwagi”
Dopytywany, czy agenda spotkania zostanie rozszerzona o dodatkowe punkty, o co wnioskował we wczorajszym piśmie Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, minister odparł, że „jest to próba odwrócenia uwagi”.
Marszałek Czarzasty nigdy nie złożył żadnej ankiety bezpieczeństwa osobowego, nigdy nie wyjaśnił swoich kontaktów z przeszłości. A to, co pojawiło się w ostatnim czasie w mediach – kontakty z Rosjanką Swietłaną Czestnych wymagają wyjaśnienia
— zauważył.
Zdaniem Rafała Leśkiewicza brak reakcji Czarzastego na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje oznacza, że „jest jakiś problem”.
Wszyscy zasługujemy na to, by znać przeszłość drugiej osoby w państwie
— podkreślił.
Jak dodał, dostęp do informacji niejawnych Włodzimierz Czarzasty uzyskał na mocy pełnionej funkcji, nie zaś w wyniku postępowania sprawdzającego. Podkreślił także, że objęcie stanowiska nastąpiło w wyniku decyzji politycznej premiera Donalda Tuska.
„Nerwowa reakcja marszałka Czarzastego”
Odnosząc się do wczorajszego pisma Szefa Kancelarii Sejmu, w którym formułowane są zarzuty wobec prezydenta Karola Nawrockiego, minister stwierdził, że jest to nerwowa reakcja marszałka Włodzimierza Czarzastego i Marka Siwca, którzy „siedząc w zaciszu gabinetu, wymyślili sobie jakąś narrację alternatywną dla bardzo poważnego problemu”.
Karol Nawrocki złożył ankietę bezpieczeństwa i był wielokrotnie sprawdzany przez służy specjalne w 2009, 2014 i 2021 roku, [w tym] za czasów Donalda Tuska i Ewy Kopacz i otrzymał poświadczenie bezpieczeństwa
— mówił.
