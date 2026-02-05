Zaskakujący ruch Pełczyńskiej-Nałęcz! Zarekomendowała trzy kolejne osoby do zarządu Polski 2050. Dobrze znane nazwiska

  • Polityka
  • opublikowano:
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Paweł Supernak
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Paweł Supernak

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zarekomendowała kolejne trzy osoby do zarządu partii. To, kogo wybrała, jest bardzo wymowne i zdaje się pokazywać, iż walczy o jedność w Polsce 2050.

Dwie osoby rekomendowane przez Pełczyńską-Nałęcz to jej niedawni dwaj konkurenci - Paulina Hennig-KloskaRafał Kasprzyk. Z kolei trzecia osoba to niedawny przewodniczący partii Szymon Hołownia. Tak ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Ostatecznie decyzję w sprawie rekomendacji podejmie Rada Krajowa Polski 2050, która ma obradować w sobotę.

Szymon Hołownia miałby zostać wiceprzewodniczącym partii do momentu, aż do momentu decyzjo o powołaniu go na stanowisko członka honorowego.

Powołanie pierwszych członków zarządu

Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu jej ugrupowania. I wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, II wiceprzewodniczącą Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, sekretarzem Robert Sitnik, a członkiem szef klubu Paweł Śliz.

W skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od 5 do 10 osób. Przewodnicząca Polski 2050 może powołać do 4 członków zarządu - czyli I i II wiceprzewodniczącego partii, oraz skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wejdzie również szef klubu parlamentarnego.

Pozostałych członków zarządu może wybrać Rada Krajowa ugrupowania, która jest najwyższym organem partii między Zjazdami Krajowymi. W jej skład wchodzą członkowie Zarządu, wybrani parlamentarzyści i europarlamentarzyści ugrupowania oraz delegaci z regionów.

Zwycięstwo Pełczyńskiej-Nałęcz

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała powtórzoną II turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, otrzymując 350 głosów i pokonując Paulinę Hennig-Kloskę, na którą głos oddało 309 osób.

CZYTAJ TAKŻE:

Nowa przewodnicząca wybrana, ale w partii wciąż wrze. Część polityków Polski 2050 mówi o szantażu ze strony Hołowni: „Wszyscy wiedzieli…”

Zmiany w Polsce 2050. Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu. Kto się w nim znalazł?

Adam Stankiewicz/RMF FM/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych