Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zarekomendowała kolejne trzy osoby do zarządu partii. To, kogo wybrała, jest bardzo wymowne i zdaje się pokazywać, iż walczy o jedność w Polsce 2050.
Dwie osoby rekomendowane przez Pełczyńską-Nałęcz to jej niedawni dwaj konkurenci - Paulina Hennig-Kloska i Rafał Kasprzyk. Z kolei trzecia osoba to niedawny przewodniczący partii Szymon Hołownia. Tak ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Ostatecznie decyzję w sprawie rekomendacji podejmie Rada Krajowa Polski 2050, która ma obradować w sobotę.
Szymon Hołownia miałby zostać wiceprzewodniczącym partii do momentu, aż do momentu decyzjo o powołaniu go na stanowisko członka honorowego.
Powołanie pierwszych członków zarządu
Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu jej ugrupowania. I wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, II wiceprzewodniczącą Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, sekretarzem Robert Sitnik, a członkiem szef klubu Paweł Śliz.
W skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od 5 do 10 osób. Przewodnicząca Polski 2050 może powołać do 4 członków zarządu - czyli I i II wiceprzewodniczącego partii, oraz skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wejdzie również szef klubu parlamentarnego.
Pozostałych członków zarządu może wybrać Rada Krajowa ugrupowania, która jest najwyższym organem partii między Zjazdami Krajowymi. W jej skład wchodzą członkowie Zarządu, wybrani parlamentarzyści i europarlamentarzyści ugrupowania oraz delegaci z regionów.
Zwycięstwo Pełczyńskiej-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała powtórzoną II turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, otrzymując 350 głosów i pokonując Paulinę Hennig-Kloskę, na którą głos oddało 309 osób.
