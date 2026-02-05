W ujawnionych aktach Jeffreya Epsteina pojawiają się kolejne wątki prowadzące do najwyższych kręgów europejskiej i norweskiej elity politycznej. Poseł PiS Paweł Jabłoński zwrócił uwagę na korespondencję Epsteina z Thorbjørnem Jaglandem – byłym premierem Norwegii, wieloletnim sekretarzem generalnym Rady Europy oraz byłym szefem Norweskiego Komitetu Noblowskiego. B. premier miał dziękować za „niezwykłe dziewczyny” i deklarować pomoc w kontaktach z Kremlem. Koserwatyści z ECPA żądają zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz powołania niezależnej komisji, badającej związki Jaglanda z Epsteinem
„Niezwykłe dziewczyny” i Kreml w mailach po skazaniu
Jak zalarmował Jabłoński na platformie X, Jagland utrzymywał kontakt z Epsteinem już po jego pierwszym skazaniu za przestępstwa seksualne. W korespondencji miały pojawiać się zarówno wątki obyczajowe, jak i geopolityczne.
W korespondencji z EPSTEINEM (już po jego pierwszym skazaniu!) pisał m.in. o ‘niezwykłych dziewczynach’, które dzięki niemu poznał… ale i o tym, jak może pomóc w kontaktach ze Siergiejem ŁAWROWEM i Władimirem PUTINEM”
— podkreślił Jabłoński.
Rola Jaglanda w przywróceniu Rosji do Rady Europy
Poseł PiS przypomina, że w 2019 roku Jagland odegrał istotną rolę w procesie przywrócenia Rosji do Rady Europy, mimo wcześniejszych sankcji i agresywnej polityki Kremla.
No a w 2019 roku JAGLAND zrobił bardzo wiele, żeby Rosja została przywrócona do Rady Europy”
— zaznaczył Jabłoński.
ECPA żąda wyjaśnień i niezależnego śledztwa
W związku z ujawnionymi informacjami grupa polityczna ECPA, do której należy PiS, domaga się:
— zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
— powołania niezależnej komisji badającej związki Jaglanda z Epsteinem oraz jego rolę w działaniach na rzecz przywrócenia Rosji do Rady Europy.
Zdaniem Jabłońskiego sprawa może dotyczyć szerszego środowiska politycznego:
Jak na razie koledzy-socjaliści bronią JAGLANDA – najprawdopodobniej w tych kontaktach i prorosyjskich działaniach brało udział więcej osób z jego otoczenia.
Jabłoński zwraca uwagę na dodatkowy kontekst wizerunkowy sprawy. W tym samym okresie Jagland jako szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego wręczał Pokojową Nagrodę Nobla Barackowi Obamie (2009) oraz Unii Europejskiej (2012).
Mniej-więcej w tym samym czasie ten postępowy demokrata mailował z Epsteinem o ‘extraordinary girls’ oraz o ustawianiu spotkań z Putinem i Ławrowem
– podkreślił.
Księżna, dyplomaci i izraelski wywiad
Równolegle norweskie media ujawniły kolejne wątki sprawy. Dziennik „VG” poinformował, że w 2012 roku Epstein odwiedził Oslo na zaproszenie księżnej Mette-Marit, a kilka tygodni później doszło do jej wizyty w rezydencji Epsteina na Florydzie. Pałac Królewski twierdzi, że relacje miały charakter formalny i zostały zerwane po 2008 roku.
Z kolei „Aftenposten” opisał próby wykorzystania przez Epsteina norweskich dyplomatów – negocjatorów Porozumień z Oslo – do nawiązania kontaktów z izraelskimi środowiskami wywiadowczymi, w tym firmami powiązanymi z Mossadem.
Sprawa Wade’a i dostęp do struktur Rady Europy
Media ujawniły także, że Epstein miał zwracać się do Jaglanda z prośbą o pomoc dla Karima Wade’a, syna byłego prezydenta Senegalu, skazanego za korupcję. Chodziło o możliwość skierowania sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jagland potwierdził autentyczność korespondencji, twierdząc, że ograniczył się wyłącznie do przekazania ogólnych informacji proceduralnych.
