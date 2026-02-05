Kontakty b. premiera Norwegii z Epsteinem. Jabłoński o listach Jaglanda. Konserwatyści żądają zwołania nadzwyczajnej sesji RE

  • Polityka
  • opublikowano:
Thorbjørn Jagland z Barackiem Obamą podczas ceremonii wręczania pokojowej nagrody Nobla / autor: Official White House Photo by Samantha Appleton - https://www.flickr.com/photos/whitehouse/4177793078/ domena publiczna
Thorbjørn Jagland z Barackiem Obamą podczas ceremonii wręczania pokojowej nagrody Nobla / autor: Official White House Photo by Samantha Appleton - https://www.flickr.com/photos/whitehouse/4177793078/ domena publiczna

W ujawnionych aktach Jeffreya Epsteina pojawiają się kolejne wątki prowadzące do najwyższych kręgów europejskiej i norweskiej elity politycznej. Poseł PiS Paweł Jabłoński zwrócił uwagę na korespondencję Epsteina z Thorbjørnem Jaglandem – byłym premierem Norwegii, wieloletnim sekretarzem generalnym Rady Europy oraz byłym szefem Norweskiego Komitetu Noblowskiego. B. premier miał dziękować za „niezwykłe dziewczyny” i deklarować pomoc w kontaktach z Kremlem. Koserwatyści z ECPA żądają zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz powołania niezależnej komisji, badającej związki Jaglanda z Epsteinem

„Niezwykłe dziewczyny” i Kreml w mailach po skazaniu

Jak zalarmował Jabłoński na platformie X, Jagland utrzymywał kontakt z Epsteinem już po jego pierwszym skazaniu za przestępstwa seksualne. W korespondencji miały pojawiać się zarówno wątki obyczajowe, jak i geopolityczne.

W korespondencji z EPSTEINEM (już po jego pierwszym skazaniu!) pisał m.in. o ‘niezwykłych dziewczynach’, które dzięki niemu poznał… ale i o tym, jak może pomóc w kontaktach ze Siergiejem ŁAWROWEM i Władimirem PUTINEM”

— podkreślił Jabłoński.

Rola Jaglanda w przywróceniu Rosji do Rady Europy

Poseł PiS przypomina, że w 2019 roku Jagland odegrał istotną rolę w procesie przywrócenia Rosji do Rady Europy, mimo wcześniejszych sankcji i agresywnej polityki Kremla.

No a w 2019 roku JAGLAND zrobił bardzo wiele, żeby Rosja została przywrócona do Rady Europy”

— zaznaczył Jabłoński.

ECPA żąda wyjaśnień i niezależnego śledztwa

W związku z ujawnionymi informacjami grupa polityczna ECPA, do której należy PiS, domaga się:

— zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,

— powołania niezależnej komisji badającej związki Jaglanda z Epsteinem oraz jego rolę w działaniach na rzecz przywrócenia Rosji do Rady Europy.

Zdaniem Jabłońskiego sprawa może dotyczyć szerszego środowiska politycznego:

Jak na razie koledzy-socjaliści bronią JAGLANDA – najprawdopodobniej w tych kontaktach i prorosyjskich działaniach brało udział więcej osób z jego otoczenia.

Jabłoński zwraca uwagę na dodatkowy kontekst wizerunkowy sprawy. W tym samym okresie Jagland jako szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego wręczał Pokojową Nagrodę Nobla Barackowi Obamie (2009) oraz Unii Europejskiej (2012).

Mniej-więcej w tym samym czasie ten postępowy demokrata mailował z Epsteinem o ‘extraordinary girls’ oraz o ustawianiu spotkań z Putinem i Ławrowem

– podkreślił.

Księżna, dyplomaci i izraelski wywiad

Równolegle norweskie media ujawniły kolejne wątki sprawy. Dziennik „VG” poinformował, że w 2012 roku Epstein odwiedził Oslo na zaproszenie księżnej Mette-Marit, a kilka tygodni później doszło do jej wizyty w rezydencji Epsteina na Florydzie. Pałac Królewski twierdzi, że relacje miały charakter formalny i zostały zerwane po 2008 roku.

Z kolei „Aftenposten” opisał próby wykorzystania przez Epsteina norweskich dyplomatów – negocjatorów Porozumień z Oslo – do nawiązania kontaktów z izraelskimi środowiskami wywiadowczymi, w tym firmami powiązanymi z Mossadem.

Sprawa Wade’a i dostęp do struktur Rady Europy

Media ujawniły także, że Epstein miał zwracać się do Jaglanda z prośbą o pomoc dla Karima Wade’a, syna byłego prezydenta Senegalu, skazanego za korupcję. Chodziło o możliwość skierowania sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jagland potwierdził autentyczność korespondencji, twierdząc, że ograniczył się wyłącznie do przekazania ogólnych informacji proceduralnych.

CZYTAJ TEŻ:

Norweska księżna i były premier mieli utrzymywać bliskie kontakty z Epsteinem! Czy Jagland był na wyspie przestępcy seksualnego?

Ambasador Norwegii zawieszona. To efekt ujawnienia dokumentów ws. Epsteina. Amerykanin miał przekazać pieniądze organizacji jej męża

Sławomir Cedzyński/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych