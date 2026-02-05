„Znów atakują Prezydenta Nawrockiego. Tym razem ułaskawieniami” – podkreślił Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego i w nagraniu wyjaśnił, jaka jest prawda. Zaznaczył, że pierwsze trzy ułaskawienia dotyczyły zwykłych Polaków.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Odrzucił pięć wniosków. „Kierował się względami humanitarnymi”
Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób; jednocześnie nie zastosował tego prawa wobec pięciu osób. Kancelaria prezydenta nie podała nazwisk ułaskawionych osób. W komunikacie dot. pięciu osób, wobec których nie zastosowano prawa łaski, poinformowano, że prokurator generalny wystąpił z wnioskami do prezydenta o nieskorzystanie z prawa łaski.
Względy humanitarne ułaskawień
Jak wyjaśnił w nagraniu Paweł Szefernaker, pierwsze trzy ułaskawienia dotyczyły spraw zwykłych Polaków, spraw niemedialnych.
Pierwsza osoba, ponad 85-letnia, schorowana wdowa, sprzedała mieszkanie, by spłacić zobowiązania i zadość uczynić za winę. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia, podeszły wiek, skruchę i dobre opinie, ułaskawienie nastąpiło z powodów humanitarnych
— wskazał szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
Drugi przypadek. Człowiek po wypadku komunikacyjnym z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i poważnymi problemami onkologicznymi. Od lat poza konfliktem z prawem. Dziś nie jest w stanie odbyć kary. Ułaskawienie również z przyczyn humanitarnych
— zaznaczył.
„Osadzenie zrujnowałoby rodzinę”
Trzeci przypadek. Mąż i ojciec opiekujący się żoną w leczeniu onkologicznym z wyjątkowo złośliwym nowotworem. Osadzenie zrujnowałoby rodzinę. To zwykli Polacy w dramatycznych sytuacjach
— podkreślił Paweł Szefernaker.
Jak dodał szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, we wszystkich trzech sprawach są pozytywne opinie sądów oraz wyjątkowo trudne okoliczności zdrowotne lub rodzinne.
Każdą decyzję poparł też prokurator generalny. Państwo nie może być słabe wobec silnych i silne wobec słabych. Ma być sprawiedliwe. I właśnie po to Polacy wybrali prezydenta Karola Nawrockiego
— zastrzegł Paweł Szefernaker.
YT/X/PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752373-dlaczego-prezydent-ulaskawil-trzy-osoby-szefernaker-wyjasnia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.