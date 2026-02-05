TYLKO U NAS

Mam wrażenie, że uśmiechnięta Polska Donalda Tuska jest przekonana, że PRL również był uśmiechnięty i stąd taka wesoła potańcówka [w Radomiu - przyp. red.]” - powiedział w rozmowie z redaktorem Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Radosław Fogiel.

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu zorganizowano „Potańcówkę w klimacie PRL”. To wydarzenie miało zainaugurować… obchody 50. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76. W czasie imprezy można było sobie zrobić m.in. zdjęcie z mężczyzną przebranym za zomowca. Do tej kwestii nawiązał w rozmowie z redaktorem Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Radosław Fogiel.…

