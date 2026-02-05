„Pan Czarzasty jest jedną z trzech osób, trzech polityków, którzy byli bezpośrednio zamieszani w aferę Rywina. To jest rzecz nieprawdopodobna, że tego rodzaju ludzie robią kariery polityczne” - powiedział na antenie Polsat NEWS były prezydent Bronisław Komorowski.
Słowa Komorowskiego padły w programie „Prezydenci i premierzy”. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie pojawiły się pytania o wschodnie kontakty biznesowe i towarzyskie Włodzimierza Czarzastego. Tej kwestii m.in. ma być poświęcona zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego najbliższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
W tej całej dyskusji brakuje jednego elementu. Pan Czarzasty jest jedną z trzech osób, trzech polityków, którzy byli bezpośrednio zamieszani w aferę Rywina. To jest rzecz nieprawdopodobna, że tego rodzaju ludzie robią kariery polityczne. Umowa jest umową. I rozumiem, że nie musi być koniecznie wykonana w odniesieniu do konkretnej osoby, ale do środowiska. Niech będzie lewicowy marszałek, ale dla mnie druga osoba w państwie, przedstawiciel polskiego parlamentu musi być trochę jak żona Cezara - czysta i bez żadnych zarzutów
— podkreślił Komorowski.
