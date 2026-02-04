Magdalena Środa kolejny raz pokazała, że tzw. „elity” nie mają szacunku do Polaków. Jej złość spowodowały świetne wyniki prezydenta Karola Nawrockiego, który cieszy się dużym zaufaniem Polaków. „A niech na to społeczeństwo spadną wszystkie zarazy i autorytaryzm i faszyzm i ludzka głupota” - grzmiała. Na jej wpis dość nieoczekiwania odpowiedziała nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Jak czytam, że Karol Nawrocki cieszy się zaufaniem ponad połowy społeczeństwa, to myślę sobie: a niech na to społeczeństwo spadną wszystkie zarazy i autorytaryzm i faszyzm i ludzka głupota, bo jesteśmy warci chyba właśnie takich beznadziejnych, despotycznych „polityków” jak Trump, Duda, Orban i Nawrocki…
— grzmiała w mediach społecznościowych profesor Magdalena Środa.
Jak w miarę rozsądny, troszkę chociaż myślący i umiejący czytać człowiek może widzieć w Nawrockim kogoś więcej niż przypadkowego, dętego narcyza, który dzięki pijarowym technikom dostał schedę po Dudzie??
— pytała.
Nawet Pełczyńska-Nałęcz nie wytrzymała
Na ten obrzydliwy wpis zareagowała nawet liderka należącej do koalicji 13 grudnia Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Jak można ziać taką butą i pogardą do ludzi/współobywateli?! Zamiast usłyszenia potrzeb i rozmowy, poczucie wyższości i kompletny brak refleksji. Niestety część tzw „elit” III RP nie wyciągnęła żadnych wniosków z 8 lat rządów PIS
— stwierdziła.
Nic nie rodzi się w próżni. A potem będzie szok i niedowierzanie, jak skrajna prawica dojdzie do władzy
— napisała.
Zaufanie Polaków
Z sondażu CBOS wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest politykiem, który cieszy się obecnie największym zaufaniem i jest jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków.
Zaufanie do prezydenta zadeklarowało w styczniu 52 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt proc. mniej niż w grudniowym badaniu pracowni. Równocześnie o 2 pkt proc. wzrósł odsetek badanych wyrażających brak zaufania do prezydenta.
CZYTAJ TAKŻE: Polacy ufają prezydentowi! Karol Nawrocki zdecydowanym liderem rankingu. Ogromna nieufność wobec premiera Tuska
Adrian Siwek/X/Facebook/PAP
