„Nie będzie bezkarności za takie polityczne wysługiwanie się władzy i popełnianie przestępstw kryminalnych dla takiej albo innej władzy. To chodzi już o rację stanu, rację polskiego państwa, żeby takich ludzi usunąć i ukarać, żeby nie było już chętnych do powtórek w żadnej konstelacji politycznej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, zapowiadając rozliczenia sędziów, którzy działają na polityczne zlecenie obecnej władzy.
Telewizja wPolsce24 uzyskała listopadowy grafik sędziów z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, z którego wynika, że mogło dojść do ręcznego wyboru sędziego, mającego rozpatrzyć sprawę aresztu dla Zbigniewa Ziobry.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Ręcznie wybrano sędziego ws. aresztu dla Ziobry?! Mamy kluczowy grafik pracy sędziów. „To jest działanie czysto kryminalne”
Żadnych wątpliwości
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Na lini ognia” odniósł się sam Zbigniew Ziobro.
Sprawa nie budzi tutaj żadnych wątpliwości. Tak się składa, że w te dwa dni, w które ten ów aktywista Iustitii, sędzia znany ze skandalicznych orzeczeń, (…) przyjaciel panów Tuleyów i innych aktywistów sędziowskich jest wyznaczony akurat na te dwa dni, kiedy wypadałaby sesja, posiedzenie sądu w sprawie ewentualnego mojego aresztowania, gdybym przyjechał do Polski po uchyleniu mi immunitetu
— wskazał.
Przypomnę, że uchylenie mi immunitetu nastąpiło w piątek wieczorem, a tak się składa, że w sobotę i w niedzielę dyżur w sądzie miał nagle po zmianie grafiku miał właśnie ten aktywista sędziowski, pan sędzia Łukasz Malinowski
— powiedział.
Akty bezprawia
Zbigniew Ziobro ocenił, że są to ludzie zdeterminowani, którzy mają duże poczucie bezkarności.
To jest poważnym błędem, bo nie tylko ta moja sprawa tych ordynarnych ustawek sędziowskich, łamania prawa, też i fałszerstw poprzez poświadczenie nieprawdy, ale to dotyczy przecież też sprawy pana ministra Romanowskiego, jeżeli chodzi o Europejski Nakaz Aresztowania. Także sprawy nowych ławniczek ustanowionych w przeddzień posiedzenia sądu w sprawie już sprawy głównej dotyczącej księdza Michała Olszewskiego i pań urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości
— wymieniał.
Mamy tutaj do czynienia z aktami jawnego bezprawia na wielu poziomach poprzez manipulowanie składem sędziowskim, poprzez bezpodstawne odsuwanie ławników, czyli sędziów, którzy przez rok czasu przygotowywali się do tej sprawy głównej poprzez wskazanie z dnia na dzień pań ławniczek, które nie mogły się przygotować i co więcej, wskazanie ich z pominięciem bezwzględnego wymogu losowania. Wskazano palcem, kto to ma być, czyli zaufani ludzie tej zdemoralizowanej sędziowskiej władzy w Sądzie Okręgowym w Warszawie
— dodał.
To wszystko razem pokazuje, że mamy pewną grupę sędziów, która kooperuje z politykami. Można powiedzieć. że mamy skorumpowanych politycznie sędziów, zdemoralizowanych, którzy popełniają z całą pewnością przestępstwa i którzy myślą, że im to ujdzie bezkarnie
— wskazał.
Rozliczenia
Zbigniew Ziobro zauważył, że te sprawy wychodzą, ponieważ działania nie są profesjonalne i o tym, co jest szykowane w jego sprawie, dowiedział się od osoby z kręgów Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ta osoba zgodziła się podać wszelkie szczegóły i ujawnić swoje nazwisko już po wyborach, które będą w przyszłym roku, kiedy będziemy prowadzić śledztwo wobec tych sędziów i ludzi, którzy nimi kierują i na nich wpływają, by za te nielegalne czyny pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej
— wskazał.
Chodzi o to, by dać przykład na długie lata, że nie będzie bezkarności za takie polityczne wysługiwanie się władzy i popełnianie przestępstw kryminalnych dla takiej albo innej władzy. To chodzi już o rację stanu, rację polskiego państwa, żeby takich ludzi usunąć i ukarać, żeby nie było już chętnych do powtórek w żadnej konstelacji politycznej
— zaznaczył.
Adrian Siwek/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752352-tylko-u-nas-recznie-wybrano-sedziego-ziobro-o-rozliczeniach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.