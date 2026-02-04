Premier Donald Tusk postanowił popisać się na platformie X tym, że czyta książkę żony ministra swojego rządu - Anne Applebaum. Mimo, że książka „Autokracja. Dyktatorzy, którzy chcą rządzić światem” została wydana także w języku polskim, Tusk rzekomo sięgnął po anglojęzyczne wydanie.
In the time of strategic uncertainty, it’s worth knowing who we’re dealing with [pol. W czasach strategicznej niepewności warto wiedzieć, z kim mamy do czynienia]
— napisał na X Donald Tusk. Na załączonym zdjęciu trzyma angielską wersję książki Anne Applebaum pt. „Autokracja. Dyktatorzy, którzy chcą rządzić światem”. Tusk wziął się zatem za lekturę publikacji żony swojego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego.
Fala komentarzy
Na wpis Tuska zareagowali komentatorzy w sieci.
Warto w końcu wiedzieć, z kim mamy do czynienia…
— podkreślił Mateusz Morawiecki, załączając do swojego wpisu książkę pt. „Zgoda - rząd i służby Tuska w objęciach Putina”.
Towarzystwo wzajemnej adoracji
— oceniła Beata Kempa, doradca prezydenta.
To wydano oczywiście po polsku, ale trzeba się popisywać jak jakaś durna 12-letnia pensjonarka
— napisał Stanisław Janecki, publicysta portalu wPolityce.pl, tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24.
