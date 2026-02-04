KOMENTARZE

Znów PR! Tusk pochwalił się w sieci, że czyta książkę Applebaum. Janecki: "Trzeba się popisywać jak jakaś durna 12-letnia pensjonarka"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Paweł Supernak/X
autor: PAP/Paweł Supernak/X

Premier Donald Tusk postanowił popisać się na platformie X tym, że czyta książkę żony ministra swojego rządu - Anne Applebaum. Mimo, że książka „Autokracja. Dyktatorzy, którzy chcą rządzić światem” została wydana także w języku polskim, Tusk rzekomo sięgnął po anglojęzyczne wydanie.

In the time of strategic uncertainty, it’s worth knowing who we’re dealing with [pol. W czasach strategicznej niepewności warto wiedzieć, z kim mamy do czynienia]

— napisał na X Donald Tusk. Na załączonym zdjęciu trzyma angielską wersję książki Anne Applebaum pt. „Autokracja. Dyktatorzy, którzy chcą rządzić światem”. Tusk wziął się zatem za lekturę publikacji żony swojego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego.

Fala komentarzy

Na wpis Tuska zareagowali komentatorzy w sieci.

Warto w końcu wiedzieć, z kim mamy do czynienia…

— podkreślił Mateusz Morawiecki, załączając do swojego wpisu książkę pt. „Zgoda - rząd i służby Tuska w objęciach Putina”.

Towarzystwo wzajemnej adoracji

— oceniła Beata Kempa, doradca prezydenta.

To wydano oczywiście po polsku, ale trzeba się popisywać jak jakaś durna 12-letnia pensjonarka

— napisał Stanisław Janecki, publicysta portalu wPolityce.pl, tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24.

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych