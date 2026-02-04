Prezydent Karol Nawrocki kilkukrotnie pozytywnie przeszedł procedurę dostępu do informacji niejawnych w trybie poszerzonego postępowania sprawdzającego - podkreślił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odpowiadając na postulat marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zgłosił postulat, by porządek obrad zwołanej na 11 lutego Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) rozszerzono o informacje ws. kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców i osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną.
Przypominamy, że na 11 lutego prezydent Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a jednym z zapowiedzianych przez jego kancelarię tematów ma być „wyjaśnienie wszelkich okoliczności rosyjskich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.
Nic do ukrycia
Na sprawę zareagował rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Prezydent RP Karol Nawrocki w przeciwieństwie do Pana Włodzimierza Czarzastego kilkukrotnie przeszedł pozytywnie procedurę dostępu do informacji niejawnych, w trybie poszerzonego postępowania sprawdzającego. W 2009, 2014 i 2021 roku. Służby specjalne prześwietliły dokładnie obecnego Prezydenta RP. Karol Nawrocki nigdy nie miał nic do ukrycia, więc bez żadnych obaw poddawał się gruntownym sprawdzeniom
— wskazał.
Godność urzędu nie polega na nietykalności. Poddanie się tej procedurze przez Pana Marszałka Czarzastego zamknęłoby sprawę. Czy starczy Panu odwagi, Panie Marszałku?
— pytał.
To prezydent jest gospodarzem
Głos zabrał także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.
Panie Ministrze Marku Siwiec informuję Pana jako byłego szefa BBN a teraz szefa Kancelarii Sejmu, że to Pan Prezydent - jako gospodarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego - określa tematykę posiedzenia Rady (art. 135 Konstytucji RP)
— zaznaczył.
Proszę przekazać Panu Marszałkowi, że w sprawie decydowania o przedmiocie i tematyce posiedzenia RBN brakuje mu 10 584 545 głosów, jakie winien otrzymać w wyborach prezydenckich
— wskazał.
Czarzasty nie poddał się sprawdzeniu
Leśkiewicz zabrał głos na temat sprawy także w rozmowie z Polsat News.
Trudno czynić zarzut panu prezydentowi, że utrzymywał swoją rodzinę, pracując fizycznie jako ochroniarz w Grand Hotelu w czasie, kiedy pan Czarzasty prowadził swoje interesy. Trudno czynić panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zarzut, że miał kontakty ze środowiskami kibicowskimi, kiedy sam o tym wyraźnie mówił, że był i jest kibicem Lechii Gdańsk
— powiedział.
Jego zdaniem mówienie o tym, że marszałek Sejmu ma pełny dostęp do informacji niejawnych, jest „pewnym niedopowiedzeniem”.
Pan marszałek Włodzimierz Czarzasty nigdy nie poddał się żadnym sprawdzeniom przez służby specjalne. Nigdy nie miał dostępu do informacji niejawnych nadanego przez służby specjalne w ramach poszerzonego postępowania sprawdzającego
— argumentował.
Pytany, jak kancelaria prezydenta zareaguje na postulat Czarzastego o zmianę porządku obrad RBN, podkreślił, że program obrad jest już znany i nie zostanie zmieniony.
Zgodnie z artykułem 135 konstytucji ciałem wspierającym pana prezydenta w działaniach oceniających bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. I to pan prezydent decyduje o tym, jaki jest program posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak często te posiedzenia są zwoływane i kogo na te posiedzenia zaprasza
— podkreślił.
Adrian Siwek/X/PAP
