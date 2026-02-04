Znany klimatysta Jakub Wiech próbował lekceważyć atak zimy w Polsce na antenie TVN24, usiłując bronić narracji o rzekomym ociepleniu klimatu. „Ta zima jest względnie łagodna, względnie ciepła w porównaniu do tego, co było” - opowiadał.
Jeżeli chodzi o porównanie tej zimy z zimami, które przeżywali nasi rodzice czy dziadkowie w okresie wieloletnim 1951-1980 to ta zima jest względnie łagodna, względnie ciepła w porównaniu do tego, co było
— mówił Jakub Wiech w programie TVN24.
Swoje wystąpienie Wiech promował w mediach społecznościowych, podtrzymując swoje tezy.
A w Faktach po Faktach mówiłem o tym, że jeśli atak zimy w jakimś miejscu na świecie unieważnia globalne ocieplenie, no to nie bardzo jest jak wytłumaczyć gwałtownego uderzenia chłodu w Teksas w 2021 r., po którym nastąpiły 3 najcieplejsze lata w historii globalnych pomiarów (2024, 2023 i 2025)
— przekonywał.
Ofiary zimy
Takie tezy lekceważące atak zimy mimo zapewnień ze strony klimatystów, że nieuchronnie będą one coraz cieplejsze, wyglądają karykaturalnie zwłaszcza w zderzeniu z ogromną liczbą śmierci z powodu wychłodzenia w Polsce.
Według opublikowanego 3 lutego dobowego raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 listopada 2025 r. w Polsce z powodu wychłodzenia zmarły 42 osoby. Najwięcej w woj. lubelskim – 6 oraz w łódzkim – 5. To najwięcej ofiar zimna w ostatnich czterech sezonach zimowych. Zimą 2024/2025 zmarło z tego powodu 14 osób, w sezonie 2023/2024 było to 28 osób, a rok wcześniej – 21 osób.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Awarie elektrociepłowni to skutki opłat ETS. Prezes EC Zagłębie Dąbrowskie: „Brakuje środków na profilaktykę”
— Porażające statystyki! Zima zbiera śmiertelne żniwo. Już 42 osoby zmarły z powodu wychłodzenia. Kolejne zgony w Łodzi
— Drogi prąd? Będzie jeszcze drożej przez ETS2! Szydło: Donald Tusk - czas się zbudzić z zimowego snu. Może tobie jest ciepło, ale Polakom nie
Adrian Siwek/X/PAP/TVN 24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752339-wiech-ta-zima-jest-wzglednie-lagodna-wzglednie-ciepla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.