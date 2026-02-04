„Zatrzymany pracownik MON usłyszał w środę zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu” – poinformowała prok. Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodała, że do sądu skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Prokurator nie chciała jednak powiedzieć, o jaki wywiad chodzi.
O zatrzymaniu swojego wieloletniego pracownika Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało 3 lutego rano.
Jak powiedziała podczas środowej konferencji prok. Szelągowska, mężczyzna usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, który – jak mówiła – dotyczy „szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu”. Jak dodała, za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do dożywotniego pozbawienia wolności.
W dniu dzisiejszym podejrzany składał wyjaśnienia i został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie
— podkreśliła. Jak doprecyzowała, wniosek ten trafił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.
Adrian Siwek/PAP
