Zatrzymany pracownik MON usłyszał w środę zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu” – poinformowała prok. Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodała, że do sądu skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Prokurator nie chciała jednak powiedzieć, o jaki wywiad chodzi.

O zatrzymaniu swojego wieloletniego pracownika Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało 3 lutego rano.

Jak powiedziała podczas środowej konferencji prok. Szelągowska, mężczyzna usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, który – jak mówiła – dotyczy „szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu”. Jak dodała, za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do dożywotniego pozbawienia wolności.

W dniu dzisiejszym podejrzany składał wyjaśnienia i został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie

— podkreśliła. Jak doprecyzowała, wniosek ten trafił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Adrian Siwek/PAP

