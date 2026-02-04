WIDEO

"Żurkowcy" próbowali ustawiać sprawę?! Sędzia Łubowski: Ślepokura i Woźniak chcieli "przyjść i podyskutować, żeby było dobrze"

Sąd Okręgowy w Warszawie / autor: Fratria/krs.pl
Sąd Okręgowy w Warszawie / autor: Fratria/krs.pl

W sierpniu 2025 r. zadzwonił do mnie na telefon służbowy jeden z referentów sprawy – pan prokurator Dariusz Ślepokura. Powiedział, że nie wiedzą, co z tym zrobić i oni chcieliby razem z panem prok. Piotrem Woźniakiem „’przyjść do mnie i podyskutować, żeby było dobrze’” - podkreślił Dariusz Łubowski przed Krajową Radą Sądownictwa. Sędzia mówił o represjach, które dotknęły go po decyzji o uchyleniu ENA ws. posła PiS Marcina Romanowskiego.

Dariusz Łubowski jest sędzią od ponad 30 lat. Mało tego - jeszcze niedawno chwalono go za rozstrzygnięcie w sprawie Wołodymyra Żurawlowa. Sędzia Łubowski odmówił wydania Niemcom obywatela Ukrainy oskarżanego o uszkodzenie rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream. W ostatnich miesiącach Łubowskiego dotykają liczne represje. Wydał bowiem niewygodne dla władzy orzeczenie w sprawie ENA wobec posła Marcina Romanowskiego. W uzasadnieniu stwierdził, że w Polsce mamy do czynienia z kryptodyktaturą. Powołał się na liczne przykłady działań obecnej władzy, takie jak chociażby wypowiedzi ministra Żurka na temat przywożenia posłów opozycji „w bagażniku”. Wkrótce potem sędzia nie tylko został - zresztą w skandaliczny sposób - odsunięty od sprawy Romanowskiego, ale również jego sytuacja zawodowa uległa znaczącemu pogorszeniu. O represjach, których doświadcza, opowiedział przed Krajową Radą Sądownictwa.

Żurkowcy chcieli „przyjść i podyskutować”

Ale niepokojące historie - takie jak ta poniżej - miały miejsce także już wcześniej, zanim sędzia wydał orzeczenie. Jaką propozycję złożył mu jeden z prokuratorów Waldemara Żurka?

Spotkała mnie taka sytuacja po raz pierwszy w mojej ponad 30-letniej karierze sędziowskiej, że w sierpniu 2025 r. - o ile dobrze pamiętam, 12 sierpnia, zadzwonił do mnie na telefon służbowy jeden z referentów sprawy – pan prokurator Dariusz Ślepokura. Powiedział, że nie wiedzą, co z tym zrobić i oni chcieliby razem z panem prok. Piotrem Woźniakiem „przyjść do mnie i podyskutować, żeby było dobrze”

— wskazał Łubowski, cytując prok. Ślepokurę.

Tu koniec cytatu. Uznałem to za próbę ustawiania tej sprawy. Odmówiłem. O sprawie poinformowałem także swoją bezpośrednią przełożoną. Czy była to próba ustawiania, czy była to prośba o pomoc merytoryczną - trudno mi powiedzieć. Mówię tylko o swoich subiektywnych odczuciach. Sytuacja, w której prokuratorzy chcą się spotkać z sędzią prowadzącym sprawę, żeby uzgadniać, co dalej, jest w cywilizowanych państwach prawa nie do pomyślenia

— dodał.

krs.pl/wPolityce.pl

