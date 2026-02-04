Telewizja wPolsce24 uzyskała listopadowy grafik sędziów z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, z którego wynika, że mogło dojść do ręcznego wyboru sędziego, mającego rozpatrzyć sprawę aresztu dla Zbigniewa Ziobry! „Dzisiaj dostaję dowód, że tak właśnie było, że była ustawka, było działanie kryminalne” - skomentował te doniesienia na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro.
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda dotarł do grafika pracy sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z listopada ubiegłego roku. Redaktor ustalił - na co wskazuje zarządzenie wiceprezesa tego sądu - że w tym sądzie sędziowie pełnią tygodniowe dyżury od poniedziałku do niedzieli. Istnieje możliwość zamiany dyżurów między sędziami, ale tylko na zasadzie całych bloków tygodniowych.
Sędzia wybrany ręcznie pod sprawę Ziobry?
Tymczasem ze wspomnianego grafiku sędziów wynika, że sędzia Łukasz Malinowski pełnił dyżur w weekend 8-9 listopada, ale nie w ramach pełnego cyklu tygodniowego. Warto przypomnieć, że 7 listopada Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze i wydał zgodę na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Ostatecznie jednak w tej sprawie musiał zdecydować sąd. Czy miał to zrobić sędzia Malinowski? Ostatecznie decyzja w tej sprawie może zapaść dopiero jutro.
„To jest działanie czysto kryminalne”
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się sam Zbigniew Ziobro.
Przekazano mi, że jest organizowana de facto prowokacja, że jest ustawiony sędzia i że wszystko jest ukartowane. Żadne fakty, dowody, prawo nie mają żadnego znaczenia, dlatego że minister sprawiedliwości z udziałem Sądu Okręgowego załatwiło już rozstrzygnięcie z góry na areszt trzymiesięczny orzeczony przez zaufanego sędziego
— mówił Zbigniew Ziobro.
Dzisiaj dostaję dowód, że tak właśnie było, że była ustawka, było działanie kryminalne. (…) To nie ma nic wspólnego z prawem, z sądem w demokratycznym państwie. To jest działanie czysto kryminalne, jeżeli dokonuje się zmianę grafiku pod określonego podejrzanego, to mamy do czynienia z czystym kryminałem
— zaznaczył.
tkwl/Telewizja wPolsce24
https://wpolityce.pl/polityka/752328-nasz-news-recznie-wybrano-sedziego-ws-aresztu-dla-ziobry
