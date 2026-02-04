Przydacz o "znakach zapytania" w życiorysie Czarzastego. "Najgorsze jest to, że marszałek nie chce się do nich odnieść"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Przydacz / autor: Fratria
Marcin Przydacz / autor: Fratria

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powinien publicznie wyjaśnić swoje „wschodnie kontakty biznesowe i towarzyskie”. Zapowiedział też rozmowy na temat ewntualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju.

Przydacz: Podejrzane kontakty Czarzastego

Dzisiaj w programie „Graffiti” Polat News Marcin Przydacz odniósł się do komunikatu Kancelarii Sejmu, która zapewniła, że marszałek Czarzasty objęty jest pełną ochroną kontrwywiadowczą, ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli, a służby nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń.

Dlatego na RBN będzie pan prezydent pytał rząd, czy organy państwa badały tę sprawę, co ustaliły

— powiedział szef BPM, zapowiadając jeden z punktów obrad zwołanej na 11 lutego Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Marcin Przydacz przypomniał, że w mediach pojawia się bardzo dużo niepokojących informacji, o tym, że pan Włodzimierz Czarzasty ma kontakty z osobami powiązanymi z ośrodkami decyzyjnymi w Rosji.

I co najgorsze, pan marszałek w ogóle się do tego tematu nie chce odnosić

-– powiedział Przydacz.

Jak dodał, prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych i gwarant stabilności ustroju musi wiedzieć, co kryje się za „znakami zapytania” w życiorysie drugiej osoby w państwie.

Chodzi o to, żeby się wytłumaczył opinii publicznej ze swoich wschodnich kontaktów biznesowych i towarzyskich, bo wszyscy wiemy, że takie miały miejsce

– podkreślił szef BPM, sugerując, że milczenie marszałka może świadczyć o chęci ukrycia niewygodnych faktów.

Sprawdzić „gotowość i i temperaturę” rządu i Sejmu

Przydacz zapowiedział też, że innym istotnym tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie ewentualne przystąpienie Polski do zainicjowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju.

My uważamy, że trzeba rozpocząć prace przygotowawcze do wejścia do tej Rady. Natomiast żeby mogło się to odbyć, jako do organizacji międzynarodowej, musi być tutaj po pierwsze uchwała Rady Ministrów, a po drugie finalna zgoda wyrażona w ustawie. Czyli wszystkie siły parlamentarne w Sejmie, albo przynajmniej większość, musi się na to zgodzić

— powiedział.

Jak wyjaśnił, podczas RBN prezydent chce sprawdzić „gotowość i temperaturę” zarówno po stronie rządu, jak i ugrupowań parlamentarnych. Premier Donald Tusk nie wykluczył wcześniej sejmowej debaty w tej sprawie, wskazując na konieczność analizy wszystkich „za” i „przeciw”.

Rada Pokoju została zainaugurowana w styczniu w Davos przez Donalda Trumpa. Jej członkowie mają być wybierani na trzyletnie kadencje, a stałe członkostwo ma wiązać się z opłatą przekraczającą 1 mld dolarów. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii powołania Rady, lecz nie podpisał aktu założycielskiego.

RBN zwołana przez prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego, a oprócz - jak podała KPRP - „podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”, zapowiedzianymi tematami mają być też „pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE” oraz „zaproszenie Polski do Rady Pokoju”.

CZYTAJ TAKŻE:

Czarzasty atakuje prezydenta: Jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na RBN. Nie dam się zastraszyć

Prezydent zwołuje RBN, chce wiedzieć, na co rząd Tuska przeznaczy ok 190 mld zł z SAFE. „Jest to swoiste ‘sprawdzam’”

Sławomir Cedzyński/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych