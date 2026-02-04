Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powinien publicznie wyjaśnić swoje „wschodnie kontakty biznesowe i towarzyskie”. Zapowiedział też rozmowy na temat ewntualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju.
Przydacz: Podejrzane kontakty Czarzastego
Dzisiaj w programie „Graffiti” Polat News Marcin Przydacz odniósł się do komunikatu Kancelarii Sejmu, która zapewniła, że marszałek Czarzasty objęty jest pełną ochroną kontrwywiadowczą, ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli, a służby nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń.
Dlatego na RBN będzie pan prezydent pytał rząd, czy organy państwa badały tę sprawę, co ustaliły
— powiedział szef BPM, zapowiadając jeden z punktów obrad zwołanej na 11 lutego Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
Marcin Przydacz przypomniał, że w mediach pojawia się bardzo dużo niepokojących informacji, o tym, że pan Włodzimierz Czarzasty ma kontakty z osobami powiązanymi z ośrodkami decyzyjnymi w Rosji.
I co najgorsze, pan marszałek w ogóle się do tego tematu nie chce odnosić
-– powiedział Przydacz.
Jak dodał, prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych i gwarant stabilności ustroju musi wiedzieć, co kryje się za „znakami zapytania” w życiorysie drugiej osoby w państwie.
Chodzi o to, żeby się wytłumaczył opinii publicznej ze swoich wschodnich kontaktów biznesowych i towarzyskich, bo wszyscy wiemy, że takie miały miejsce
– podkreślił szef BPM, sugerując, że milczenie marszałka może świadczyć o chęci ukrycia niewygodnych faktów.
Sprawdzić „gotowość i i temperaturę” rządu i Sejmu
Przydacz zapowiedział też, że innym istotnym tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie ewentualne przystąpienie Polski do zainicjowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju.
My uważamy, że trzeba rozpocząć prace przygotowawcze do wejścia do tej Rady. Natomiast żeby mogło się to odbyć, jako do organizacji międzynarodowej, musi być tutaj po pierwsze uchwała Rady Ministrów, a po drugie finalna zgoda wyrażona w ustawie. Czyli wszystkie siły parlamentarne w Sejmie, albo przynajmniej większość, musi się na to zgodzić
— powiedział.
Jak wyjaśnił, podczas RBN prezydent chce sprawdzić „gotowość i temperaturę” zarówno po stronie rządu, jak i ugrupowań parlamentarnych. Premier Donald Tusk nie wykluczył wcześniej sejmowej debaty w tej sprawie, wskazując na konieczność analizy wszystkich „za” i „przeciw”.
Rada Pokoju została zainaugurowana w styczniu w Davos przez Donalda Trumpa. Jej członkowie mają być wybierani na trzyletnie kadencje, a stałe członkostwo ma wiązać się z opłatą przekraczającą 1 mld dolarów. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii powołania Rady, lecz nie podpisał aktu założycielskiego.
RBN zwołana przez prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego, a oprócz - jak podała KPRP - „podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”, zapowiedzianymi tematami mają być też „pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE” oraz „zaproszenie Polski do Rady Pokoju”.
Sławomir Cedzyński/PAP
