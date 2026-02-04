„Sprawa z dzisiejszej perspektywy nie jest jednoznaczna. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z elektryzującą informacją, czyli zatrzymaniem potencjalnego szpiega czy rosyjskiego, czy białoruskiego, który był zatrudniony w Ministerstwie Obrony Narodowej. […] Mam tutaj wrażenie, że znowu jesteśmy troszkę wciągani w taką pułapkę manipulacyjno-propagandową przez rządzących” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, a za rządów PiS rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: SKW zatrzymała wieloletniego pracownika MON. Chodzi o szpiegostwo na rzecz obcego państwa! „Sprawa jest rozwojowa”…
