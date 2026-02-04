Prezydent Karol Nawrocki na 11 lutego zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Omówiony ma być m.in. punkt dotyczący „podjętych przez organy państwa działaniach, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”. Marszałek na konferencji prasowej w agresywny sposób zareagował na te uwagi prezydenta. Zapowiedział też, że expose Radosława Sikorskiego będzie przełożone.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego! Wśród tematów Rada Pokoju i sprawa rosyjskich kontaktów Czarzastego
Uderzenie w prezydenta
Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na RBN. Po pierwsze nie dam się zastraszyć. Po drugie, czekam na oświadczenie w sprawie pana przyszłości, bo to trzeba moim zdaniem zrobić. Po trzecie, nie zmienię linii postępowania w stosunku do pana. Nie zejdę z linii rozsądku, dystansu i spokojnej oceny tego wszystkiego, co pan robi
— powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Włodzimierz Czarzasty.
Mam taką prośbę, może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, nie szczuciem ludzi. Polska czeka na prezydenta skutecznego, który realizuje ustawy, rzeczy od Polski, a nie prezydenta uzależnionego od pana Cenckiewicza i podobnych osób. Nie będę złośliwy, bo wiecie, że nie jestem – pan Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji tajnych jako szef BBN-u
— dodał.
Czarzasty określił działanie głowy państwa jako „fanaberię”.
Spotkania z premierem się odbywają normalnie, w związku z tym mamy normalny kontakt. Rozmawiamy o wszystkich sprawach, które dotyczą kraju, a nie dotyczą fanaberii pana prezydenta, którego wzywam do opowiedzenia o swojej przeszłości na RBN. Jeżeli jest człowiekiem, który nie ma nic do ukrycia tak jak ja, (…) to będzie chętnie usłyszę, co ma prezydent do powiedzenia w swojej sprawie
— mówił.
Okazuje się jednak, że Czarzasty stawi się na RBN.
Oczywiście, że pójdę. Z wielką przyjemnością usłyszę, co robił pan Nawrocki w związku ze swoją działalnością jak nie był prezydentem
— rzucił polityk Lewicy.
Expose Sikorskiego przełożone
Czarzasty zapowiedział też, że expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego zostanie przełożone na następne posiedzenie Sejmu.
tkwl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752321-czarzasty-atakuje-prezydenta-jestem-czysty-a-pan
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.