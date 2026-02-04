Prezes PiS w obronie ministra Andruszkiewicza. "Ręczne sterowanie prokuraturą wkroczyło w nową fazę". "Skończy się to bezprawie!"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: Fratria
Prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował na portalu X wezwanie do prokuratury Adama Andruszkiewicza - wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP. „Ręczne sterowanie działaniami prokuratury wkroczyło w kolejną fazę (…) Dwanaście lat od zdarzenia, po licznych opiniach grafologicznych potwierdzających jego niewinność i braku nowych dowodów, nagle ma stać się podejrzanym. Wyższa szkoła jazdy”- napisał lider największej partii opozycyjnej.

Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, został wezwany do upolitycznionej prokuratury Waldemara Żurka w związku ze sprawą sprzed 12 lat.

Prezes PiS: Zegar tyka. W przyszłym roku wybory

Do sprawy odniósł się na portalu X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Ręczne sterowanie działaniami prokuratury wkroczyło w kolejną fazę. Na celowniku neoprokuratury Żurka znalazł się p. minister Adam Andruszkiewicz. Dwanaście lat od zdarzenia, po licznych opiniach grafologicznych potwierdzających jego niewinność i braku nowych dowodów, nagle ma stać się podejrzanym. Wyższa szkoła jazdy. Zegar tyka. W przyszłym roku wybory. Skończy się to bezprawie

— napisał.

Dziękuję Panie Prezesie! Działamy na rzecz powrotu wolnej Polski i nikt nas nie zatrzyma

— odpowiedział wiceszef KPRP.

Podsumowanie

Jarosław Kaczyński skrytykował wezwanie Adama Andruszkiewicza do prokuratury, nazywając je przykładem politycznego sterowania wymiarem sprawiedliwości i zapowiadając koniec „bezprawia” w kontekście przyszłorocznych wyborów. Andruszkiewicz uznał sprawę za akt politycznej zemsty i podkreślił, że nie zrezygnuje z działalności publicznej.

