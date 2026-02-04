Po nagłośnieniu skandalicznej inauguracji obchodów radomskiego Czerwca ’76 w postaci „potańcówki” z zomowcami, Telewizja wPolsce24 nie odpuszcza i zorganizowała akcję dokształcania radomskich elit. W porannym programie „Kawa i Wikło” redaktor naczelny Jacek Karnowski ogłosił przekazanie władzom Radomia albumu o tych dramatycznych wydarzeniach. Wręczył go reporter Konrad Hryszkiewicz.
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu zorganizowano „Potańcówkę w klimacie PRL”. To wydarzenie miało zainaugurować… obchody 50. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76. W czasie imprezy można było sobie zrobić m.in. zdjęcie z mężczyzną przebranym za zomowca.
„Przeprosiny powinny być poważniejsze”
Chcemy ten album zawieść pani Michalskiej Wilk, wiceprezydent Radomia, która tę potańcówkę zorganizowała. Pani wiceprezydent przeprosiła tych, którzy poczuli się urażeni, ale jak już komentowaliśmy wczoraj na naszej antenie, te przeprosiny powinny być poważniejsze, ale nam nie chodzi o to, żeby przepraszała, żeby jeszcze raz zabierała głos. My chcemy po prostu dostarczyć te materiały, te dokumenty, te zdjęcia pokazujące skalę pacyfikacji, ‘ścieżki zdrowia’, czyli przepędzanie robotników między szpalerami zomowców, żeby pani wiceprezydent przyjęła tę prawdę i może opowiedziała ją swojemu środowisku i politycznemu, i towarzyskiemu
— powiedział redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski.
Wspomniany album dotarł do Radomia za sprawą reportera Telewizji wPolsce24 Konrada Hryszkiewicza. Gdy wszedł do sekretariatu w urzędzie miasta Radomia, został poinformowany, że wiceprezydent nie ma, ponieważ jest na spotkaniu.
Jak widzimy, jesteśmy tutaj w urzędzie miasta Radomia. Nawet widzimy, tutaj są zdjęcia z różnego rodzaju obchodów, które miały do tej pory miejsce właśnie w Radomiu z okazji wydarzeń Czerwca ’76 roku, więc myślę, że władze miasta powinny poważnie potraktować naszą propozycję. Oddamy im ten album, damy im, podarujemy. To będzie nasz prezent, od naszej telewizji, żeby zrozumieli powagę obchodów, tej całej tak naprawdę tragedii, jaka się wówczas wydarzyła dla wielu osób
— relacjonował Konrad Hryszkiewicz i wręczył specjalny album.
Wiceprezydent: „Należą się przeprosiny”
Przypomnijmy, wczoraj na antenie Telewizji wPolsce24 wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk przeprosiła za akcję z zomowcami. Widać jednak, że są to przeprosiny wymuszone.
Dzięki bohaterom Czerwca ‘76 możemy się na takiej potańcówce spotkać. Dzięki nim dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Na potańcówce byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ‘76 oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarność. Oni tam byli razem z nami. Natomiast obecność tych osób przebranych za funkcjonariuszy milicji obywatelskiej była niefortunna i była pewnego rodzaju niedopilnowaniem z naszej strony i jeśli ktokolwiek z państwa poczuł się tym urażony, to dzisiaj uważam, że należą się przeprosiny
— tłumaczyła Marta Michalska-Wilk.
