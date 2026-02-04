Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubkowski, podczas swojej wypowiedzi dla Krajowej Rady Sądownictwa przedstawił m.in. oburzająca działania władzy wobec niego i sędziów, których obecna władza pogardliwie nazywa „neosędziami”. „Ci sędziowie zostali faktycznie pozbawieni możliwości orzekania w sprawach, w których powinni orzekać. To sytuacja, która może przypominać apartheid, jednych sędziów wobec innych” - ocenił sędzia Łubowski.
Przypomnijmy, że to właśnie sędzia Dariusz Łubowski postanowił uchylić Europejski Nakaz Aresztowania wobec przebywającego na Węgrzech posła PiS Marcina Romanowskiego, czym naraził się obecnej władzy. W uzasadnieniu w tej sprawie sędzia Łubowski określił sposób rządów koalicji Donalda Tuska jako „kryptodyktaturę”.
Moja sytuacja po (…) wydaniu orzeczenia dotyczącego uchylenia ENA wobec pana Marcina Romanowskiego, drastycznie pogorszyła się. Dosłownie godzinę czy dwie po ogłoszeniu przez rzecznika prasowego SO w Warszawie informacji, iż uchyliłem ENA na konferencji prasowej pojawił się pan Żurek, który pozwolił sobie zresztą na kolejny komentarz toczącego się postępowania karnego i co najważniejsze użył tam, w tej sprawie, a poniekąd także wobec nie, ordynarnych kłamstw
— zdradził sędzia Dariusz Łubowski podczas swojej wypowiedzi na posiedzeniu KRS.
Sędzia Łubowski przedstawił w konkretny sposób, w których momentach minister Żurek mówił nieprawdę.
Przede wszystkim poinformował opinię publiczna, że wydałem orzeczenie ws. uchylenia ENA na posiedzeniu niejawnym. Kłamstwo, albowiem w postępowaniu karnym nie istnieje w ogóle instytucja posiedzenia niejawnego, a jedynie posiedzenia bez udziału stron. Po drugie zarzut, że prokuratura nie została powiadomiona o terminie – absurd i kłamstwo. Prokuratura nie może być powiadomiona o terminie, w którym nie ma możliwości udziału, bo prawo tego nie przewiduje. Po trzecie, wydałem orzeczenie w składzie jednoosobowym. Jedynym prawidłowym składem w przedmiocie wydania lub uchylania ENA jest skład jednoosobowy. Kolejne półprawda lub kłamstwo – wydałem orzeczenie bez akt. Akta sprawy tej quasi-ekstradycyjnej posiadałem i posiadam do tej pory
— zaznaczył sędzia Łubowski.
Represje wobec sędziego
Dariusz Łubkowski przedstawił, jakie represje spotkały go w związku z wydaniem decyzji sprzecznej z oczekiwaniami obecnej władzy.
To sytuacja niezwykle przykra i groźna dla polskiej praworządności, minister sprawiedliwości atakuje sędziego za pomocą kłamstw. Jestem tym osobiście zaniepokojony. Niestety, na kolejnej konferencji prasowej minister zapowiedział, że musi nastąpić zmiana zakresu moich obowiązków po to, żebym nie był jedynym sędzią, który orzeka w sprawie ENA. Słowo stało się ciałem, ponieważ w dniu 15 stycznia otrzymałem decyzje podpisaną przez p. Beatę Najjar - nie chciałbym odnosić się do samej pani Beaty Najjar, która w mojej ocenie od 11 lipca 2025 jest sędzią w stanie spoczynku i zajmuje stanowisko prezesa SO - o nowym podziale obowiązków, w którym zostało mi dołożone 75 proc. obciążenia w sprawach K, czyli takich, jakie ma liniowy sędzia. Zwiększy się zakres obowiązków w takim stanie, że nie będę w stanie tych spraw ocenić i w rozsądnym terminie rozpoznać
— powiedział sędzia Łubowski.
„To sytuacja, która może przypominać apartheid”
Mało tego, władza zabrała się za karanie wszystkich sędziów, których nie uznaje.
Została utworzona sekcja, do której przymusowo zostali skierowani sędziowie, którzy otrzymali od prezydenta powołania od 2017 r. Ci sędziowie zostali faktycznie pozbawieni możliwości orzekania w sprawach, w których powinni orzekać. To sytuacja, która może przypominać apartheid, jednych sędziów wobec innych. To sytuacja niewyobrażalna dla nas prawników nawet kilka lat temu. Są wielkie braki jeśli chodzi o orzeczników, a kilkanaście osób z pionu karnego, w tym doświadczeni sędziowie, zostało odsuniętych od orzekania. Trzeba zadać sobie pytanie - niezależnie od tego, kto jaki pogląd prezentuje. Czy tego typu sytuacja służy interesowi naszej ojczyzny
— mówił Łubowski.
