Pierwsza Dama Marta Nawrocka w wywiadzie dla Telewizji wPolsce24 w listopadzie 2025 roku zapowiadała, że otworzy fundację o nazwie „Blisko Ludzkich Spraw”. Jej celem jest „inicjowanie, wspieranie oraz realizacja działań służących budowaniu wspólnoty opartej na solidarności, wzajemnym szacunku, zaufaniu i trosce”. Z danych w KRS wynika, że 2 lutego fundacja ta została zarejestrowana.
Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. (…) Będzie to działalność typowo społeczna
— zapowiedziała w listopadzie ubiegłego roku Marta Nawrocka w programie „Rozmowa Wikły” (Telewizja wPolsce24).
Rejestracja w KRS
Z danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że faktycznie podmiot o nazwie „Fundacja Pierwszej Damy - Blisko Ludzkich Spraw” został zarejestrowany 2 lutego. Prezesem fundacji jest Tomasz Krzemiński, z kolei w w Radzie Fundacji jest m.in. syn Pierwszej Damy Daniel Nawrocki, poza nim są tam też Alicja Stefaniuk i Natalia Suchorska.
Cel działania
W KRS przedstawiono, jaki jest cel działania Fundacji.
Celem fundacji jest inicjowanie, wspieranie oraz realizacja działań służących budowaniu wspólnoty opartej na solidarności, wzajemnym szacunku, zaufaniu i trosce - wspólnoty obejmującej wszystkich, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej potrzebujących wsparcia, w tym dzieci, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem, zagrożonych marginalizacją lub zmagających się z codziennymi trudnościami i brakiem dostatecznej obecności drugiego człowieka
— napisano.
Strona intrnetowa Fundacji
Zarejestrowana jest już też strona internetowa Fundacji - fundacjapierwszejdamy.pl. Po wejściu na witrynę na razie pojawia się jednak informacja, że trwają intensywne prace nad jej uruchomieniem.
