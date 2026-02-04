Fundacja Marty Nawrockiej jest już zarejestrowana w KRS! Jaki jest cel jej działania? Kto jest w Radzie Fundacji? SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

  • Polityka
  • opublikowano:
Marta Nawrocka / autor: Fratria/screenshot rejestr.io
Marta Nawrocka / autor: Fratria/screenshot rejestr.io

Pierwsza Dama Marta Nawrocka w wywiadzie dla Telewizji wPolsce24 w listopadzie 2025 roku zapowiadała, że otworzy fundację o nazwie „Blisko Ludzkich Spraw”. Jej celem jest „inicjowanie, wspieranie oraz realizacja działań służących budowaniu wspólnoty opartej na solidarności, wzajemnym szacunku, zaufaniu i trosce”. Z danych w KRS wynika, że 2 lutego fundacja ta została zarejestrowana.

Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. (…) Będzie to działalność typowo społeczna

— zapowiedziała w listopadzie ubiegłego roku Marta Nawrocka w programie „Rozmowa Wikły” (Telewizja wPolsce24).

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Pierwsza Dama o najbliższych planach: Otwieram fundację i chcę skupić się na 4 celach. „Widzę, że system nie działa”

Rejestracja w KRS

Z danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że faktycznie podmiot o nazwie „Fundacja Pierwszej Damy - Blisko Ludzkich Spraw” został zarejestrowany 2 lutego. Prezesem fundacji jest Tomasz Krzemiński, z kolei w w Radzie Fundacji jest m.in. syn Pierwszej Damy Daniel Nawrocki, poza nim są tam też Alicja StefaniukNatalia Suchorska.

Fundacja Pierwsze Damy w KRS / autor: KRS
Fundacja Pierwsze Damy w KRS / autor: KRS

Cel działania

W KRS przedstawiono, jaki jest cel działania Fundacji.

Celem fundacji jest inicjowanie, wspieranie oraz realizacja działań służących budowaniu wspólnoty opartej na solidarności, wzajemnym szacunku, zaufaniu i trosce - wspólnoty obejmującej wszystkich, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej potrzebujących wsparcia, w tym dzieci, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem, zagrożonych marginalizacją lub zmagających się z codziennymi trudnościami i brakiem dostatecznej obecności drugiego człowieka

— napisano.

Strona intrnetowa Fundacji

Zarejestrowana jest już też strona internetowa Fundacji - fundacjapierwszejdamy.pl. Po wejściu na witrynę na razie pojawia się jednak informacja, że trwają intensywne prace nad jej uruchomieniem.

autor: screenshot fundacjapierwszejdamy.pl
autor: screenshot fundacjapierwszejdamy.pl

tkwl

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych