NASZ NEWS. Sąd oddalił wniosek o wyłączenie ławników ws. ks. Olszewskiego. Sędzia przyznał, że wyznaczono ich ręcznie!

Demonstracja w obronie ks. Michała Olszewskiego / autor: Fratria
Demonstracja w obronie ks. Michała Olszewskiego / autor: Fratria

Sędzia Ireneusz Szulewicz oddalił wniosek obrońców o wyłączenie ławników wyznaczonych ręcznie na dobę przed rozprawą ks. Michała Olszewskiego - wynika z dokumentu, do którego dotarł portal wPolityce.pl. W tym samym dokumencie sędzia przyznaje, że ławniczki zostały dobrane ręcznie, ale… jednocześnie stwierdza, że nie są stronnicze.

Na portalu Sądu Okręgowego w Warszawie pojawiło się postanowienie sędziego Ireneusza Szulewicza, w którym oddala wniosek obrońców ks. Olszewskiego o wyłączenie wylosowanych ręcznie ławników.

Sąd przyznaje, że w sprawie doszło do zmiany ławników

Kwestią bezsporna jest, ze w sprawie doszło do zmiany ławników mających uczestniczyć w rozpoznaniu sprawy. Po wpływie (w dniu 4 lutego 2025) do Sądu Okręgowego w Warszawie sprawy przeciwko oskarżonym: Michałowi Olszewskiemu, Urszuli Dubejko, Karolinie Święcickiej, Marcinowi Marciniakowi, Wojciechowi Zmudczyńskiemu Monice Głowackiej, sprawie nadano sygn. akt. VII K 27/25, zakwalifikowano do rozpoznania w składzie orzekającym jednego sędziego dwóch ławników. Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego VIII Wydziału Karnego ww. Sądu z dnia 5 lutego 2025r., do składu orzekającego w charakterze ławników zostali początkowo wylosowani, za pośrednictwem Systemu Losowego Przydziału Spraw, Magdalena Mistecka i Paweł Drózdz. Wymienieni ławnicy zgłosili niemożność uczestniczenia w wyznaczonych w powyższej sprawie terminach rozprawy głównej (z uwagi na ich udział w innych sprawach). wobec czego zarządzeniem Przewodniczącego VIII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2026r. do składu orzekającego w powyższej sprawie zostali wyznaczeni ławnicy z listy zastępstw w osobach Krystyny Gelo i Jagody Miazek. Podstawę prawną tej decyzji stanowił §72 ust. 1 w zw. z §69 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r.

— podkreślono w orzeczeniu.

Jednocześnie, według sędziego Szulewicza, fakt, że ławników wyznaczono ręcznie na dzień przed rozprawą (przez co nie mieli oni czasu na zapoznanie się z pełną dokumentacją)… „nie należy do okoliczności mogących wywołać u stron postępowania wątpliwości co do bezstronności ławników podczas orzekania w sprawie”.

Na marginesie warto zwrócić uwagę na wpis, który opublikował dziś jeden z obrońców ks. Michała Olszewskiego. Przypomnijmy, że od ostatniej rozprawy mija dziś dokładnie tydzień.

Do tej pory sąd nie umieścił protokołu z tej rozprawy, na której ogłosił postanowienia, które obrona może zaskarżyć (właśnie mija dzisiaj termin na złożenie zażaleń)… bez dostępu do protokołu jest to niezwykle trudne, bo właśnie w tym protokole powinna się znaleźć treść postanowień kwestionowanych przez obronę jak i ich uzasadnienia

— podkreślił na portalu X mec. Krzysztof Wąsowski.

red

