Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752288-na-co-rzad-tuska-przeznaczy-ok-190-mld-zl-z-safe

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.