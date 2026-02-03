Prezydenci Polski i Izraela - Karol Nawrocki i Izaak Herzog rozmawiali telefonicznie nt. bezpieczeństwa, omówili też stan relacji dwustronnych, w tym planowane w przyszłości kontakty - poinformowała wieczorem Kancelaria Prezydenta RP. Zaznaczyła, że rozmowa odbyła się na prośbę strony izraelskiej.
Rozmowa z prezydentem Izraela
Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Państwa Izrael Izaakiem Herzogiem. Rozmowa telefoniczna odbyła się na prośbę strony izraelskiej. Głównym tematem rozmowy były sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto przywódcy omówili stan relacji dwustronnych, w tym planowane w przyszłości kontakty
— przekazała na platformie X Kancelaria Prezydenta RP.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752279-rozmowa-prezydentow-polski-i-izraela-o-tym-dyskutowali
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.