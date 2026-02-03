Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Izraela! Rozmowa telefoniczna odbyła się na prośbę strony izraelskiej

  • Polityka
  • opublikowano:
Rozmowa telefoniczna Karola Nawrockiego z prezydentem Izraela / autor: Kancelaria Prezydenta RP
Rozmowa telefoniczna Karola Nawrockiego z prezydentem Izraela / autor: Kancelaria Prezydenta RP

Prezydenci Polski i Izraela - Karol Nawrocki i Izaak Herzog rozmawiali telefonicznie nt. bezpieczeństwa, omówili też stan relacji dwustronnych, w tym planowane w przyszłości kontakty - poinformowała wieczorem Kancelaria Prezydenta RP. Zaznaczyła, że rozmowa odbyła się na prośbę strony izraelskiej.

Rozmowa z prezydentem Izraela

Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Państwa Izrael Izaakiem Herzogiem. Rozmowa telefoniczna odbyła się na prośbę strony izraelskiej. Głównym tematem rozmowy były sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto przywódcy omówili stan relacji dwustronnych, w tym planowane w przyszłości kontakty

— przekazała na platformie X Kancelaria Prezydenta RP.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych