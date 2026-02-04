Europosłanka PiS Anna Zalewska wystosowała list do prezesa oraz sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o udzielenie informacji, dlaczego do tej pory TSUE nie zajął się zaskarżonymi przez Polskę przepisami dotyczącymi Europejskiego Zielonego Ładu.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przed 2023 r. zaskarżył do TSUE dokumenty będące częścią „Europejskiego Zielonego Ładu”
— przypomniała Anna Zalewska.
Na rozstrzygnięcie nadal czekają:
· Zakaz rejestracji nowych pojazdów spalinowych po 2035 r.
· Podwyższenie unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% w roku 2030.
· Zmniejszenie liczby bezpłatnych uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS.
· Przepisy ingerujące w gospodarkę leśną państw członkowskich, które naruszają konstytucyjne kompetencje krajów w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi i prowadzenia polityki środowiskowej
— wymieniała.
Reakcja na bezczynność
Anna Zalewska zwróciła uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do dziś nie zajął się tymi wnioskami.
W międzyczasie Komisja Europejska zaproponowała szereg nowych, „zielonych”, niezgodnych z unijnymi traktatami przepisów
— zauważyła.
Wystosowałam dziś list do Prezesa oraz Sędziów TSUE z wnioskiem o udzielenie informacji dot. aktualnego stanu postępowań
— wskazała.
Polacy i Europejczycy czekają na rozstrzygnięcia TSUE w ww. kwestiach!
— podsumowała europosłanka.
