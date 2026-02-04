TSUE zamroził skargi Polski z czasów PiS ws. Europejskiego Zielonego Ładu. Zalewska reaguje: Polacy i Europejczycy czekają

Europosłanka PiS Anna Zalewska wystosowała list do prezesa oraz sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o udzielenie informacji, dlaczego do tej pory TSUE nie zajął się zaskarżonymi przez Polskę przepisami dotyczącymi Europejskiego Zielonego Ładu.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przed 2023 r. zaskarżył do TSUE dokumenty będące częścią „Europejskiego Zielonego Ładu”

— przypomniała Anna Zalewska.

Na rozstrzygnięcie nadal czekają:

· Zakaz rejestracji nowych pojazdów spalinowych po 2035 r.

· Podwyższenie unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% w roku 2030.

· Zmniejszenie liczby bezpłatnych uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS.

· Przepisy ingerujące w gospodarkę leśną państw członkowskich, które naruszają konstytucyjne kompetencje krajów w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi i prowadzenia polityki środowiskowej

— wymieniała.

Reakcja na bezczynność

Anna Zalewska zwróciła uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do dziś nie zajął się tymi wnioskami.

W międzyczasie Komisja Europejska zaproponowała szereg nowych, „zielonych”, niezgodnych z unijnymi traktatami przepisów

— zauważyła.

Wystosowałam dziś list do Prezesa oraz Sędziów TSUE z wnioskiem o udzielenie informacji dot. aktualnego stanu postępowań

— wskazała.

Polacy i Europejczycy czekają na rozstrzygnięcia TSUE w ww. kwestiach!

— podsumowała europosłanka.

Adrian Siwek/X

