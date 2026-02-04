Na jaw wyszło, że Michał Wawrykiewicz, zanim został europosłem, pobierał stypendium od National Endowment for Democracy, które zwalczało rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Polityk pierwotnie zataił te dochody.
Michał Wawrykiewicz nie podał wysokości zarobków pobocznych w 2024 roku, które ma obowiązek składać jako europoseł. Polityk znalazł się na liście 14 europosłów, którzy dopuścili się takiego procedurę, którą ujawnił portal Politico za danymi Transparency International.
Europoseł, który jest prawnikiem, tłumaczył się, że źle zrozumiał przepisy a winą obarczał swoją asystentkę.
Europoseł Koalicji Obywatelskiej postanowił naprawić ten błąd i opublikował listę swoich dodatkowych zarobków.
Okazało się, że wśród nich znalazło się stypendium 26 000 dolarów od National Endowment for Democracy - Fellowship 2022/2023.
National Endowment for Democracy
Przypominamy, że portal wPolityce.pl informował, że pod koniec 2023 r., tuż po przejęciu władzy przez Koalicję 13 Grudnia, na łamach „Journal of Democracy” – kwartalnika wspieranego przez amerykańską National Endowment for Democracy (NED), finansowaną w znacznej mierze z corocznej dotacji Kongresu USA i będącą też partnerem USAID ukazał się artykuł, w którym Jarosław Kuisz i Karolina Wigura, para profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, wzywali m.in. do… rozliczeń z PiS.
PRZYPOMINAMY: Nie tylko USAID! „Narodowy Fundusz Wspierania Demokracji” i para polskich naukowców, którzy nawoływali do karania PiS
Z ustaleń „Gazety Polskiej” wynika, że za rządów prezydenta Joe Bidena organizacja National Endowment for Democracy finansowała organizacje i osoby, które zajmowały się zwalczaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Portal Niezalezna.pl przypomniał, że Michał Wawrykiewicz wygłosił w Waszyngtonie wykład „Demokratyczna dekonsolidacja i słabnące rządy prawa w Polsce: Przywrócenie, odporność i determinacja”.
