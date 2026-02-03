Była premier Beata Szydło przestrzegła, że rachunki za prąd będą jeszcze droższe po wejściu w życie systemu ETS 2. „Donald Tusk - czas się zbudzić z zimowego snu. Może tobie jest ciepło, ale Polakom nie. To jest twoja odpowiedzialność i twojego rządu, żeby uchronić Polaków przed tym szaleństwem” - wskazała europoseł PiS w nagraniu opublikowanym w serwisie X.
Ostra zima oznacza rosnące rachunki za ogrzewanie dla milionów polskich gospodarstw domowych. Tymczasem już wkrótce Polacy zapłacą za ogrzewanie jeszcze więcej - za sprawą ETS 2
— napisała w mediach społecznościowych Beata Szydło, była premier, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
ETS 2
Do wpisu zamieściła ona nagranie na którym szerzej odniosła się do problemu.
Płacicie ogromne rachunki za prąd, za ogrzewanie. Wkrótce będą jeszcze wyższe, a do tego wejdzie w życie tak zwany ETS 2
— wskazała
Co oznacza ten niewinny skrót? Oznacza drenaż waszych kieszeni. Będziecie musieli dokonać przystosowania waszych mieszkań, waszych domów, wyremontować je i dostosować do tego zielonego szaleństwa, które wprowadza w życie Bruksela
— podkreśliła.
Donald Tusk - czas się zbudzić z zimowego snu. Może tobie jest ciepło, ale Polakom nie. To jest twoja odpowiedzialność i twojego rządu, żeby uchronić Polaków przed tym szaleństwem
— zaznaczyła.
