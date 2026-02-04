„W piekle jest specjalne miejsce dla tych, którzy brali udział, dla tych, którzy milczeli i dla tych, którzy próbowali to ukryć” - napisał w mediach społecznościowych wpis premier Donald Tusk, w języku angielskim informując o tym, że chce podjąć działania związane z międzynarodową aferą Epsteina. Wpis wywołal lawinę komentarzy.
Premier Donald Tusk poinformował, że powstanie zespół analityczny w związku z tzw. aferą Epsteina w USA. Zbadane zostaną polskie wątki, w tym ewentualne przypadki wykorzystania dzieci, a także podnoszona przez ekspertów kwestia zaangażowania rosyjskich służb. Nie wykluczył, że Polska będzie namawiać na śledztwo o międzynarodowym charakterze.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk gra emocjami wokół afery Epsteina. Powołuje specjalny zespół. „Wątki czy ślady polskie”. Wskazuje na rosyjskie służby
W piekle jest specjalne miejsce dla tych, którzy brali udział, dla tych, którzy milczeli i dla tych, którzy próbowali to ukryć
— napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.
Mocne komentarze
Wpis ten wywołał w sieci lawinę komentarzy.
No to przypomnijmy jaka była reakcja na sprawę Polańskiego: Po aresztowaniu Polańskiego - zdaniem Donalda Tuska aktora spotkała „przykra sytuacja”, list do amerykańskiej sekretarz uznał za „inicjatywę nacechowaną pozytywną emocją”, a Sikorski zapowiedział wystąpienie o zwolnienie z aresztu i wniosek o prawo łaski.
— wskazał poseł PiS Wojciech Zubowski, przypominając swój wpis z 2019 roku.
Niebywałe. Gdy błagałem o działania w sprawie bardzo mocnej dowodowo sprawie Krzysztofa S., twórcy Tęczowego Music Box, który krzywdził dziewczynki i chłopców (nawet 9-letnie dzieci), zamykał i gwałcił w piwnicy, to nawet nie przeszukano tego mieszkania. Państwo z PR i kartonu
— napisał dziennikarz Mariusz Zielke.
Kto zapłaci za ten cyrk? Piekło to przeżywają kobiety, które rodzą na SORach; chorzy w szpitalach, w których nie ma kasy na jedzenie; chorzy w domach, czekając miesiącami, a nawet latami, na wizytę na NFZ. A już niedługo będziemy cierpieć z powodu padliny ściąganej z Ameryki Płd.
— zauważył internauta „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”.
Pod Premiera Sopockim nosem funkcjonowała Zatoka Sztuki, która zajmowała się podobnym procederem na Twoim ukochanym trójmiejskim podwórku. Kiedy specjalna komisja, zespół śledczy czy cokolwiek!? Wykorzystywanie kobiet, w tym nieletnich i patocelebryci, którzy nie ponieśli kary
— wskazał internauta Jan Stachura.
Chcesz powołać ten zespół tylko po to, aby zaszkodzić Stanom Zjednoczonym, nie ma innego powodu. Niemcy podczas II wojny światowej ukradli tyle polskich dzieci, nie wiadomo w czyje łapy wpadły i co z nimi robiono. Do tej sprawy powołaj zespół!!
— napisała internautka Mariola Domagała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752272-tusk-chce-sledztwa-ws-epsteina-przypomniano-mu-polanskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.