W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz Pierwszej Damy Marty Nawrockiej z piosenkarką Dorotą Rabczewską, dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim oraz posłem Łukaszem Litewką. Parze Prezydenckiej towarzyszyli minister Mateusz Kotecki i Nina Nawrocka. Spotkanie poświęcone było sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych.
Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o dramatycznych warunkach, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie. Przez lata miało dochodzić tam do rażących zaniedbań i niedopuszczalnego traktowania zwierząt.
W tym kontekście rozmawiano o sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych. Podczas spotkania Prezydent Karol Nawrocki z uwagą wysłuchał postulatów przedstawianych przez rozmówców. Wśród najważniejszych spraw wymieniono m.in. propozycję podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz odbieranie praw do posiadania zwierząt sprawcom takich czynów.
Patologia w prywatnych schroniskach
Gwiazda pop Dorota „Doda” Rabczewska w ostatnim czasie nagłaśnia sprawę tzw. patoschronisk dla zwierząt, a po jej interwencji w bytomskiej placówce, schronisko przejęła gmina. Ruszyło także śledztwo prokuratury. W związku z działalnością na rzecz ochrony zwierząt Rabczewska wzięła także udział w posiedzeniu nadzwyczajnej sejmowej Komisji Ochrony Zwierząt.
Chciałoby się powiedzieć że nasze człowieczeństwo zeszło na psy ale bym psy obraziła. Jako jedna z tysięcy obywatelek, która pomaga i pomagała schroniskom, nie miałam świadomości i pojęcia, jakie jest drugie i trzecie dno. Jakie dno stoi za tym biznesem. W ogóle nie sądziłam że katowanie zwierząt w Polsce to jest tak dochodowy biznes pod płaszczykiem pomocy
— powiedziała piosenkarka, robiąc duże wrażenie na parlamentarzystach i widzach, niezależnie od opcji politycznej.
Nagranie po spotkaniu w mediach społecznościowych zamieściła również sama „Doda”.
