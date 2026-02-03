ZDJĘCIA

Doda, Stanowski i Litewka spotkali się z Parą Prezydencką. Spotkanie poświęcone było sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: KPRP/Alicja Stefaniuk
autor: KPRP/Alicja Stefaniuk

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz Pierwszej Damy Marty Nawrockiej z piosenkarką Dorotą Rabczewską, dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim oraz posłem Łukaszem Litewką. Parze Prezydenckiej towarzyszyli minister Mateusz Kotecki i Nina Nawrocka. Spotkanie poświęcone było sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych.

Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o dramatycznych warunkach, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie. Przez lata miało dochodzić tam do rażących zaniedbań i niedopuszczalnego traktowania zwierząt.

autor: KPRP/Alicja Stefaniuk autor: KPRP/Alicja Stefaniuk autor: KPRP/Alicja Stefaniuk autor: KPRP/Alicja Stefaniuk

W tym kontekście rozmawiano o sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych. Podczas spotkania Prezydent Karol Nawrocki z uwagą wysłuchał postulatów przedstawianych przez rozmówców. Wśród najważniejszych spraw wymieniono m.in. propozycję podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz odbieranie praw do posiadania zwierząt sprawcom takich czynów.

Patologia w prywatnych schroniskach

Gwiazda pop Dorota „Doda” Rabczewska w ostatnim czasie nagłaśnia sprawę tzw. patoschronisk dla zwierząt, a po jej interwencji w bytomskiej placówce, schronisko przejęła gmina. Ruszyło także śledztwo prokuratury. W związku z działalnością na rzecz ochrony zwierząt Rabczewska wzięła także udział w posiedzeniu nadzwyczajnej sejmowej Komisji Ochrony Zwierząt.

Chciałoby się powiedzieć że nasze człowieczeństwo zeszło na psy ale bym psy obraziła. Jako jedna z tysięcy obywatelek, która pomaga i pomagała schroniskom, nie miałam świadomości i pojęcia, jakie jest drugie i trzecie dno. Jakie dno stoi za tym biznesem. W ogóle nie sądziłam że katowanie zwierząt w Polsce to jest tak dochodowy biznes pod płaszczykiem pomocy

— powiedziała piosenkarka, robiąc duże wrażenie na parlamentarzystach i widzach, niezależnie od opcji politycznej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Doda w Sejmie mocno o „patoschroniskach”! „Dochodowy biznes”. „Pod płaszczykiem pomocy kryje się piekło czworonogów”

Nagranie po spotkaniu w mediach społecznościowych zamieściła również sama „Doda”.

kk/KPRP/wPolityce

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych