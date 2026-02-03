Zmiany w Polsce 2050. Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu. Kto się w nim znalazł?

Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu jej ugrupowania. / autor: PAP/Paweł Supernak
Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu jej ugrupowania. I wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, II wiceprzewodniczącą Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, sekretarzem Robert Sitnik, a członkiem szef klubu Paweł Śliz.

Hołownia spotkał się z Pełczyńską-Nałęcz: „Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach. Działamy!”

W skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od 5 do 10 osób. Przewodnicząca Polski 2050 może powołać do 4 członków zarządu - czyli I i II wiceprzewodniczącego partii, oraz skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wejdzie również szef klubu parlamentarnego.

Pozostałych członków zarządu może wybrać Rada Krajowa ugrupowania, która jest najwyższym organem partii między Zjazdami Krajowymi. W jej skład wchodzą członkowie Zarządu, wybrani parlamentarzyści i europarlamentarzyści ugrupowania oraz delegaci z regionów.

Powołania Pełczyńskiej-Nałęcz

Informację o powołaniach Pełczyńska-Nałęcz przekazała na platformie X. Napisała, że I wiceprzewodniczącą Polski 2050 została wiceszefowa sejmowej komisji spraw zagranicznych Ewa Schaedler, czyli - jak przypomniała - „posłanka z Wielkopolski i liderka tamtejszych struktur Polski 2050. Doświadczona przedsiębiorczyni, stawiająca na rozsądek i dialog”.

II wiceprzewodniczącym ugrupowania został wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski - lider Polski 2050 w tym województwie i były szef Radia Szczecin.

Przekazała, że w jej zarządzie znaleźli się także „sprawdzeni w zarządczym boju” - dotychczasowy skarbnik i poseł Łukasz Osmalak. Na stanowisku sekretarza generalnego pozostanie Robert Sitnik.

Dodała że wraz z nami w zarządzie pozostanie szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz.

Ruszamy do działania z wizją i odwagą

— zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Wybory w Polsce 2050

Pełczyńska-Nałęcz wygrała powtórzoną II turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, otrzymując 350 głosów i pokonując Hennig-Kloskę, na którą głos oddało 309 osób.

Na konferencji prasowej zapowiedziała, że zwoła radę krajową, która wybierze tę część zarządu, której nie nominuje przewodnicząca, i że pełen zarząd partii powstanie do końca tygodnia. Zapowiedziała, że zarekomenduje Radzie Krajowej, by do zarządu weszła także Paulina Hennig-Kloska.

Adrian Siwek/PAP

