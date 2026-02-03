Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, ufa mu 52 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Drugie miejsce zajął szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (46 proc. zaufania), a trzecie szef MSZ Radosław Sikorski (45 proc.)
Z sondażu CBOS wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest politykiem, który cieszy się obecnie największym zaufaniem i jest jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków. Zaufanie do prezydenta zadeklarowało w styczniu 52 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt proc. mniej niż w grudniowym badaniu pracowni. Równocześnie o 2 pkt proc. wzrósł odsetek badanych wyrażających brak zaufania do prezydenta.
Pierwsza dziesiątka
Na drugim miejscu w rankingu znalazł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 46 proc. respondentów; jest to o 1 pkt proc. więcej, niż w grudniu. Ministrowi obrony narodowej nie ufa 27 proc. ankietowanych (bez zmian względem ostatniego badania).
Trzecim politykiem cieszącym się największym zaufaniem jest wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski - 45 proc. zaufania, wynik taki sam jak w grudniu -. Sikorskiemu nie ufa 32 proc. ankietowanych - wzrost o 1 pkt proc..
Kolejne miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 42 proc. zaufania (wynik bez zmian). Nieufność wobec niego wyraża 40 proc. ankietowanych - także bez zmian względem badania z grudnia.
Piąte miejsce zajął premier Donald Tusk, do którego zaufanie ma 41 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.); premier wzbudza nieufność wśród 46 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. względem grudnia).
Na kolejnym miejscu znalazł się wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 38 proc. badanych - o 1 pkt proc. więcej niż w grudniu. Bosakowi nie ufa 29 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.). Jak zauważa CBOS, jest on najwyżej notowanym politykiem opozycji.
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia cieszył się w styczniu 37 proc. zaufaniem (spadek o 3 pkt proc.). Byłemu liderowi Polski 2050 nie ufa 38 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.).
Kolejne miejsce zajął ex aequo marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i lider Konfederacji Sławomir Mentzen, z wynikiem 33 proc. zaufania (w przypadku Czarzastego wzrost o 1 pkt proc.; w przypadku Mentzena spadek o 2 pkt proc.). Czarzastemu nie ufa 31 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), zaś Mentzenowi 42 proc. (wzrost o 4 pkt proc.).
Dziewiąte miejsce zajęła ex aequo marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz b. premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki, z wynikiem 31 proc. zaufania (kolejno wzrost o 5 pkt proc. i wynik bez zmian). Kidawę-Błońską nieufnością darzy 29 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.), zaś Morawieckiego 50 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Morawiecki zajmuje trzecią pozycję w rankingu nieufności.
Pierwszą dziesiątkę zamyka lider partii Razem Adrian Zandberg - zaufanie do niego ma 30 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.); nie ufa mu zaś 25 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).
Dalsze miejsca
Kolejne miejsca zajęli szef MS Waldemar Żurek - 29 proc. zaufania (wzrost o 1 pkt proc.) i 24 proc. nieufności (spadek o 3 pkt proc.), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - 28 proc. zaufania (wzrost o 2 pkt proc.) i 15 proc. nieufności (wzrost o 2 pkt proc.) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński - 26 proc. zaufania (wzrost o 2 pkt proc.) i 56 proc. nieufności (spadek o 2 pkt proc.).
Następne miejsce w rankingu zajęło ex aequo trzech polityków: minister finansów Andrzej Domański, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ufa im po 25 proc. badanych. Domański i Gawkowski cieszą się zaufaniem większym o 4 pkt proc. większym niż w grudniu; Kierwińskiemu ufa o 3 pkt proc. więcej badanych. Nie ufa im kolejno: 15 proc. (spadek o 1 pkt proc.), 17 proc. (spadek o 1 pkt proc.) oraz 23 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).
Zestawienie zamykają: minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, z zaufaniem 24 proc. (wzrost o 2 pkt proc.) i nieufnością 18 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.) oraz - ex aequo - wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski i europoseł, lider KKP Grzegorz Braun, z zaufaniem 22 proc. ankietowanych (kolejno wzrost o 4 pkt proc. i spadek o 2 pkt proc.). Zgorzelskiemu nie ufa 13 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), zaś Braunowi 54 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Braun zajmuje drugie miejsce w zestawieniu polityków, wobec których badani najczęściej deklarowali nieufność.
Sondaż
Sondaż zrealizowano w dniach 8-20 stycznia na liczącej 938 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. CATI i 18 proc.
