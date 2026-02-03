„Adam Borowski za swoją działalność podziemną został skazany przez reżim Wojciecha Jaruzelskiego na 6 lat więzienia. W wolnej Polsce Adam Borowski stawał zawsze po stronie prawdy i sprawiedliwości, wykazywał ogromną aktywność społeczną, pomagał ludziom gnębionym i prześladowanym” - oświadczyli jednogłośnie członkowie Kolegium IPN. Wyrazili tym samym oburzenie wobec skazania legendarnego opozycjonisty na karę więzienia. Poniżej pełna treść oświadczenia
Oświadczenie Kolegium IPN
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wyraża oburzenie podejmowaniem działań w celu zamknięcia na pół roku do więzienia p. Adama Borowskiego, skazanego w wyniku zarzutów o nadużycie wolności słowa. Adam Borowski to bohater solidarnościowego podziemia w stanie wojennym i w latach następnych. Jego wielkim czynem było uwolnienie działacza warszawskiej „Solidarności” Jana Narożniaka, postrzelonego przez milicję. Adam Borowski za swoją działalność podziemną został skazany przez reżim Wojciecha Jaruzelskiego na 6 lat więzienia. W wolnej Polsce Adam Borowski stawał zawsze po stronie prawdy i sprawiedliwości, wykazywał ogromną aktywność społeczną, pomagał ludziom gnębionym i prześladowanym. Prowadził też działalność wydawniczą, publikując książki o ogromnej wartości historycznej. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wyraża zaniepokojenie faktem, że Polska staje się ponownie krajem, w którym pojawiają się więźniowie polityczni.
Oświadczenie Kolegium przyjęło siedmioma głosami, przy dwóch głosach sprzeciwu.
CZYTAJ TAKŻE:
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752264-oswiadczenie-kolegium-ipn-w-sprawie-adama-borowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.