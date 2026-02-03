Szef MS Waldemar Żurek powołał dziś nielegalnego rzecznika dyscyplinarnego ad hoc do prowadzenia sprawy sędziego Piotra Schaba. Nie podoba mu się to, że sędzia mówił o problemach sądownictwa w czasie konferencji Konfederacji Korony Polskiej - partii Grzegorza Brauna. „Uczestniczyłem minionej soboty w dobrej, uczciwie przeprowadzonej debacie. Upodobanie w prowadzeniu rozmów jedynie z klakierami cechowało stalinowców” - napisał jeszcze wczoraj w mediach społecznościowych sędzia Piotr Schab. Może warto przypomnieć kiedyś sędziemu Waldemarowi Żurkowi jego udział w inicjatywie „Tour de Konstytucja”, która jasne stanowisko do rządu PiS.
Według przedstawionej przez resort sprawiedliwości informacji, bezprawnie ustanowionym tzw. rzecznikiem dyscyplinarnym ad hoc do sprawy sędziego Piotra Schaba jest sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Barbara Augustyniak. Żurek podejrzewa, że sędzia Schab uchybił godności urzędu. Z jakiego powodu? Ponieważ wziął udział w panelu partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej.
Minister Waldemar Żurek powołał sędzię Sądu Apelacyjnego w Łodzi Barbarę Augustyniak na Rzecznika Dyscyplinarnego ad hoc do prowadzenia sprawy sędziego Piotra Schaba.
Decyzja ma związek z informacjami medialnymi dotyczącymi udziału sędziego w dniu 31 stycznia 2026 r. jako jednego z panelistów na konferencji programowej partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej - Kongresie Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych.
Zgodnie z konstytucyjnymi zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, od sędziów wymaga się powściągliwości oraz unikania działań, które mogłyby osłabiać zaufanie do ich bezstronności, zarówno w służbie, jak i poza nią.
Powołanie rzecznika ad hoc ma na celu zapewnienie rzetelnego i bezstronnego wyjaśnienia sprawy
Panel dotyczył sądownictwa
Sędzia Piotra Schab od 2020 r. jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Pełni także legalnego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, którego Adam Bodnar a teraz Waldemar Żurek bezprawnie próbują usunąć z pełnionej funkcji. Takie stanowisko zajął 8 grudnia Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu do swojego postanowienia stwierdził, że sędzia Schab w dalszym ciągu jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym. W świetle tej decyzji SN prowadzone przez prokuraturę Żurka przeciwko sędziemu Schabowi dochodzenie jest nie tylko bezprawne, ale może stanowić także delikt karny.
Teraz Waldemar Żurek zamierza także ścigać sędziego Schaba dyscyplinarnie za udział w panelu dyskusyjnym na temat sądownictwa. A zatem w panelu, który zajmował się problematyka zawodową sędziego Schaba, a nie prezentowaniem poglądów politycznych.
Sam sędzia Schab odnosząc się do publikacji portalu OKO.press na temat swego udziału w konferencji Konfederacji Korony Polskiej, napisał w mediach społecznościowych m.in. że uczestniczył „w dobrej, uczciwie przeprowadzonej debacie”.
Odnośnie do fałszu, opublikowanego właśnie przez „OKO Press” w sprawie mego udziału w jednym z paneli sobotniej konferencji w Łochowie, nie podejmując polemiki z manipulacją usłużną wulgarnej polityce wskażę jedynie, że żaden z sędziów nie otrzymał od Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych ani jego Zastępców zarzutów dyscyplinarnych za udział w przedsięwzięciach: „Pol’and’ Rock” i „Tour de Konstytucja”. Jako panelista, zaproszony do udziału w dyskusji nie wnosiłem żadnych opłat związanych z tym uczestnictwem. Próba przypisania osobom zaproszonym donacji na „cele partyjne” jest łgarstwem Knajacka manipulacja, o czym trzeba pamiętać, opiera się zawsze na pogardzie wobec jej adresata. Z drugiej zaś strony jest dowodem strachu.
I powtórzę. Uczestniczyłem minionej soboty w dobrej, uczciwie przeprowadzonej debacie. Upodobanie w prowadzeniu rozmów jedynie z klakierami cechowało stalinowców i cechuje im podobnych
