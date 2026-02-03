„To są przede wszystkim powody merytoryczne, jeżeli chodzi o Warszawę, o funkcjonowanie, o realizację wielu przedsięwzięć, inwestycji, planów, projektów. (…) W mojej ocenie Warszawa jest miastem, która od dawna nie ma centrum. To jest wielki plac po środku naszego miasta, w którym można byłoby dużo zmienić” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Lech, warszawski radny, który poinformował, że po 25 latach opuszcza Koalicję Obywatelską.
CZYTAJ WIĘCEJ: Paweł Lech po 25 latach odchodzi z KO. Gorzkie wyznanie warszawskiego radnego: Wielu programów Koalicji obronić się nie da
Haniebna potańcówka w Radomiu
Lech, który był gościem programu „Bez pardonu”, na początku został zapytany…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752256-tylko-u-nas-pawel-lech-w-warszawie-jest-calkowity-marazm