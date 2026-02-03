Tylko U Nas

TYLKO U NAS. Paweł Lech opuścił KO. Bez owijania w bawełnę powiedział, jak wyglądają inwestycje w stolicy. "Tutaj jest całkowity marazm"

  • Polityka
  • opublikowano:
Paweł Lech po 25 latach opuszcza Koalicję Obywatelską. / autor: wPolsce24
Paweł Lech po 25 latach opuszcza Koalicję Obywatelską. / autor: wPolsce24

To są przede wszystkim powody merytoryczne, jeżeli chodzi o Warszawę, o funkcjonowanie, o realizację wielu przedsięwzięć, inwestycji, planów, projektów. (…) W mojej ocenie Warszawa jest miastem, która od dawna nie ma centrum. To jest wielki plac po środku naszego miasta, w którym można byłoby dużo zmienić” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Lech, warszawski radny, który poinformował, że po 25 latach opuszcza Koalicję Obywatelską.

CZYTAJ WIĘCEJ: Paweł Lech po 25 latach odchodzi z KO. Gorzkie wyznanie warszawskiego radnego: Wielu programów Koalicji obronić się nie da

Haniebna potańcówka w Radomiu

Lech, który był gościem programu „Bez pardonu”, na początku został zapytany…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych