Czy w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej dochodzi o absurdalnego traktowania strażaków? Od kilku tygodni mówią o tym sami zainteresowani. „Właśnie odbyłem rozmowę z jednym ze strażaków z woj. kujawsko-pomorskiego. Niestety twierdzi on, że rozpoczynają się represje wobec strażaków, których się podejrzewa o wypływ informacji” - napisał w mediach społecznościowych gen. Andrzej Bartkowiak, były Komendant Główny PSP.
Co się dzieje w Państwowej Straży Pożarnej? Były Komendant Główny PSP gen. Andrzej Bartkowiak jest zaniepokojony tym, jak traktowani są dziś strażacy. Pod koniec stycznia opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym strażacy biegali w pełnym rynsztunku przy toruńskiej jednostce. Mieli na sobie stroje do akcji gaśniczej, butle z tlenem oraz maski. Po odczytaniu meldunku, w takim wyposażeniu biegali po placu.
Jako były komendant główny, zawsze stałem po stronie strażaków. Dziś, będąc na emeryturze, dostaję sygnały o karaniu i złym traktowaniu ich przez przełożonych. To, co widzimy na nagraniu, łamie wszelkie normy i prawa. Jest to zwykłe chamstwo i wyżywanie się. Nie mogę być obojętny
— napisał 27 stycznia gen. Bartkowiak nie kryje swojego wzburzenia. Ta historia ma jednak ciąg dalszy. Okazuje się bowiem, że tym, którzy zgłaszają nadużycia i absurdalne traktowanie strażaków teraz mają spotykać represje.
To trzeba zatrzymać
Po ujawnieniu w sieci nagrania z toruńskiej jednostki gen. Andrzej Bartkowiak zaczął otrzymywać alarmujące informacje od strażaków, świadczące o tym, że przypadek toruński nie jest odosobniony.
Niestety kolejne informacje docierają do mnie! Tym razem z Warmii i Mazur … nie anonim… coś w ludziach pękło, mają dość i czują potrzeba pokazania co się dzieje dziś w Państwowej Straży Pożarnej. Czy obecne władze KG PSP oraz MSWiA robią wszystko by zatrzymać to zło?
— napisał 30 stycznia w mediach społecznościowych były Komendant Głównym PSP gen. Andrzej Bartkowiak. Do wpisu dołączył skan z alarmującymi informacjami o nadużyciach, jakie mają mieć miejsce w jednostkach PSP.
To jednak nie koniec tych absurdów. Jak twierdzi gen. Bartkowiak, teraz ma liczne sygnały, że strażaków, którzy sprzeciwiali się złemu traktowaniu i którzy zgłaszali różnego typu nadużycia, spotykają represje.
Właśnie odbyłem rozmowę z jednym ze strażaków z woj. kuj-pom. Niestety twiedzi on, że rozpoczynają się represje wobec strażaków, których się podejrzewa o wypływ informacji. „Namawiani” są do pisania notatek wyjaśniających sprzyjających kierownictwu PSP. Oj to się źle skończy
— informuje dziś w mediach społecznościowych gen. Bartkowiak.
