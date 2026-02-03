TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bulwersująca "potańcówka" z UB i ZOMO. Majdzik: Czerwona hałastra, która mordowała polskich patriotów, podnosi głowy

Ryszard Majdzik mocno skomentował sprawę wybielania PRL-u. / autor: Colorbykevin, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons/// wPolsce24
Ta hałastra teraz śmie i ma czelność bawić się ze zomowcami. To jest plucie nam w twarz. To pokazywanie jak ta laicka lewica nienawidzi naszego narodu, nienawidzi Polski, nienawidzi Polaków, jak szczyci się tym, co oni robili. Gnębili naród, służyli Moskwie, a nie polskiemu narodowi. Służyli obcemu państwu i teraz się tym szczycą - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Ryszard Majdzik, działacz opozycji w czasach PRL, komentując bulwersującą „potańcówkę”, gdzie relatywizowano MO i ZOMO.

Władze Radomia z Koalicji Obywatelskiej rok, w którym przypada 50. rocznica czerwca 1976, zainaugurowało od… „potańcówki w klimacie PRL” podczas której można było sobie zrobić zdjęcia z MO i ZOMO.

CZYTAJ TAKŻE: Marzena Nykiel: Radosna potańcówka z ZOMO w rocznicę krwawego Czerwca ’76. To nie jest zwykła głupota. To programowe wymazywanie pamięci

