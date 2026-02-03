11 lutego odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dotyczyć ono będzie pożyczki z programu SAFE, zaproszenia Polski do Rady Pokoju i kontrowersji związanych z rosyjskimi kontaktami marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14:00
— przekazał dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.
Wskazał, że podczas niej omówione zostaną trzy tematy.
· Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE;
· Zaproszenie Polski do Rady Pokoju;
· Podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego
— wymieniał Leśkiewicz.
