Prezydent Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego! Wśród tematów Rada Pokoju i sprawa rosyjskich kontaktów Czarzastego

Prezydent Karol Nawrocki / autor: KPRP
Prezydent Karol Nawrocki / autor: KPRP

11 lutego odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dotyczyć ono będzie pożyczki z programu SAFE, zaproszenia Polski do Rady Pokoju i kontrowersji związanych z rosyjskimi kontaktami marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14:00

— przekazał dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.

Wskazał, że podczas niej omówione zostaną trzy tematy.

· Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE;

· Zaproszenie Polski do Rady Pokoju;

· Podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego

— wymieniał Leśkiewicz.

Adrian Siwek/X

