To kolejna poważna wpadka ministra energii Miłosza Motyki z PSL-u. Zapowiadany przez niego szumnie bon ciepłowniczy, który zastąpił wprowadzone przez PiS tarcze energetyczne, miał się okazać kompletną porażką. „Wyobraźcie sobie, że w takim Wrocławiu na 140 wniosków tylko 10 osób otrzyma tego rodzaju bon” - poinformował w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda.
We wrześniu 2025 r. Sejm przyjął ustawę o bonie ciepłowniczym, która dotyczy gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Wymyślony przez ministra energii Miłosza Motykę bon jest przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.
Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.
Czy bon ciepłowniczy zdał egzamin?
Okazuje się jednak, że bon ciepłowniczy Motyki to kolejna, porażka ministra z PSL-u. Były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wskazał, że zamiast tysięcy osób, które miały z niego skorzystać, trafił on do bardzo wąskiego grona.
Pamiętacie jak Minister Motyka wygasił tarcze do ciepła bo będzie wprowadzał bon ciepłowniczy? Miało być wsparcie dla 400 tys. ludzi a okazuje się, że nieliczni się załapali, np. we Wrocławiu 10 osób. To taka pomoc, jak jego obniżka cen prądu, który ostatecznie zdrożał. Pierwsze rachunki za ciepło w tym sezonie to będzie koszmar
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda.
Więc w tym roku przy tej srogiej zimie ta obiecana pomoc jest dokładnie taka sama, jak ta obniżka prądu, że tak obniżał, że ostatecznie podwyższył cenę prądu. To jest Motyka, to jest cały PSL i to jest cała ta koalicja
— powiedział na nagraniu dołączonym do wpisu b. minister rozwoju i technologii Buda.
Podsumowanie
Czy minister Miłosz Motyka przejmie się niedziałającym bonem ciepłowniczym? Czy zweryfikuje kryteria jego przyznawania? A może pragnących z niego skorzystać potraktuje tak, jak górników z kopalni Silesia?
Robert Knap/X
