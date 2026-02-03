Wicemarszałek Sejmu, założyciel i dotychczasowy lider Polski 2050 Szymon Hołownia spotkał się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która w minioną sobotę wygrała wybory na nową przewodniczącą ugrupowania. Polska 2050 jest bezpieczna w twoich rękach; działamy - oświadczył w mediach społecznościowych.
W sobotę, w powtórzonej drugiej turze wyborów na stanowisko przewodniczącego Polski 2050 Pełczyńska-Nałęcz zwyciężyła otrzymując 350 głosów. Jej kontrkandydatkę - Paulinę Hennig-Kloskę poparło 309 osób.
Hołownia dzisiaj na platformie X udostępnił wspólne zdjęcie ze spotkania z nową szefową partii. We wpisie podziękował jej za „świetną rozmowę” i ocenił, że partia jest bezpieczna w jej rękach.
Dzięki za świetną rozmowę! Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach. Działamy!
— dodał polityk.
„Idziemy i działamy razem!”
Pełczyńska-Nałęcz odnosząc się do wpisu Hołowni napisała, że ona również bardzo dziękuje za tę rozmowę.
To zaszczyt i odpowiedzialność prowadzić dalej Polskę 2050. Idziemy i działamy razem!
— dodała nowa przewodnicząca.
W poniedziałek, na pierwszej oficjalnej konferencji prasowej po wyborach, Pełczyńska-Nałęcz pytana czy Hołownia pogratulował jej zwycięstwa zapewniła, że wicemarszałek Sejmu zadzwonił do niej z gratulacjami „dwie minuty po ogłoszeniu wyniku wyborów”.
O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków – oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści – Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.
Natomiast Hołownia we wrześniu ub.r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Poprzednio władze ugrupowania zostały wybrane na początku 2023 r.; w styczniu br. minęła ich trzyletnia kadencja.
