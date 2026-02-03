„Wszyscy, którzy chcą współpracować z tego typu ludźmi, muszą pamięta, że w PSL-u było to samo, w zespołach rockowych było to samo” – powiedział Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24, komentując sprawę swojego odejścia z koła poselskiego, które współtworzył z Pawłem Kukizem, Jarosławem Sachajką i Janem Krzysztofem Ardanowskim.
Paweł Kukiz przekonywał na antenie Telewizji wPolsce24, że powodem wyrzucenia Marka Jakubiaka z ich koła był fakt zarejestrowania przez tego polityka nazwy „Wolni Republikanie”.
W pewnym momencie nagle się dowiadujemy, że Marek Jakubiak poszedł do Sądu Okręgowego w Warszawie, zarezerwował sobie nazwę Wolni Republikanie i mianował się prezesem. I na tym cała zabawa się skończyła
– mówił Kukiz.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Dlaczego Jakubiak został wyrzucony z koła? Kukiz ujawnia, co się stało: „Na tym cała zabawa się skończyła”
Do tych oskarżeń odniósł się Marek Jakubiak, który przekonywał, że sprawa wciąż jest w toku. W rozmowie z Marcinek Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się też do swojego sporu z Jarosławem Sachajką.
Czy ja coś krzyczę? Czy ja coś wołam? Wyjechałem na planowaną od pół roku podróż poślubną, aż nagle dowiaduję się prawie na pokładzie samolotu, że panu Jarkowi Sachajce coś się wydaje. Jak się wyjeżdża na drugi koniec świata, to nie po to, by debatować z Jarkiem Sachajką. Nie wiem, co się porobiło. Myślę, że tu się konsultacja przyda, ale nie jestem specjalistą od tego typu zachowań. Bardzo mu współczuję, że Marek Jakubiak, jak to wczoraj powiedział podobno, „Mareczek” nie chciał z nim rozmawiać. Jak to brzmi w ogóle?
– pytał Jakubiak.
Jarek Sachajko wymusił spotkanie przy starej palarni, miałem wtedy rwę kulszową, do Sejmu poszedłem na część posiedzenia, bo byłem na proszkach przeciwbólowych. Siadają i zaczynają coś opowiadać. Mówię: „Ludzie, przecież ja tę partię powołałem dla was”, „no tak, ale nas się nie zapytałeś”. Jak to się nie zapytałem? Przecież Krzysztof Ardanowski jeszcze tydzień wcześniej chodził na moją prośbę i rozmawiał z jednym z polityków (…) i odmówiono przejęcia tej Partii Republikańskiej, która istnieje w rejestrze. (…) Proszę zobaczyć, że Ardanowski milczy w tej sprawie, Kukiz też milczy. On powiedział tylko tyle, co mu Sachajko przekazał i wprowadził go w błąd. Mam wrażenie, że tu coś się z Jarkiem dzieje. Nie wiem, czy ma nadepnąłem na coś, a nawet jeśli, to tyle lat się znamy. Ten człowiek przychodzi do mnie do domu. Siedzi u mnie, „Irminko”, „Mareczku”, on te zdrobnienia dziwnie uwielbia. Nagle takie zachowania, dziecinada
– dodał.
Sprawa sędziów pokoju
Jakubiak mówił też o kwestii podejścia do sprawy sędziów pokoju, która miała poróżnić członków koła.
Podnosiłem temat sędziów pokoju, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Rozmawiałem z jednym z bardzo ważnych polityków PiS. (…) On mi wytłumaczył, że jeżeli wprowadzimy sędziów pokoju, to jutro sędziami pokoju będą praktycznie peeselowcy, bo mają tak obstawiony dół. Oni to zorganizują raz dwa i przekażemy ¾ małego sądownictwa w ręce PSL-u. Rozumiem ten argument
– stwierdził.
Wszyscy, którzy chcą współpracować z tego typu ludźmi, muszą pamięta, że w PSL-u było to samo, w zespołach rockowych było to samo. Jeszcze wyzywanie mnie od jakichś tam skojarzeń alkoholowych. To jest niegrzeczne wobec prawdziwych problemów alkoholowych, które w okolicach się zdarzają
– dodał.
Konflikt z Sachajką
Następnie wrócił do sprawy swojego konfliktu z Jarosławem Sachajką.
Polska się wali, prawdziwe problemy Polski widać gołym okiem, a tu jakieś dyrdymały, jakieś mary nocne wywalane. (…) Człowiek po tylu latach się dowiaduje, że jakaś choroba filipińska mnie dorwała. Albo ten człowiek ma coś z głową, albo zwyczajnie nienawiść. Już mi zmienili miejsce w Sejmie, a teraz się dowiaduję, że mam go przepraszać. Za to mam go przepraszać? Za to, że jestem?
– pytał.
Nie ma załagadzania. Nie chcę już tego załagadzania. Po prostu nie chcę. (…) Sachajko, weź się za robotę i buduj to koło. (…) Bredzi jak Stirlitz w internecie. (…) Dajmy spokój, szkoda gadać
– powiedział Jakubiak.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Telewizja wPolsce24/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752216-jakubiak-ostro-o-konflikcie-z-sachajka-bredzi-jak-stirlitz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.