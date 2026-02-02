„Przed podjęciem decyzji przez prezydenta, pozytywnie wypowiedziały się w tych trzech sprawach sądy i pozytywne były też wnioski Prokuratora Generalnego, który także rekomendował zastosowanie prawa łaski. W każdym z tych trzech przypadków opisane są oczywiście okoliczności przestępstw, których dopuściły się osoby dziś ułaskawiane przez pana prezydenta” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 rzecznik prezydenta RP dr Rafał Leśkiewicz, tłumacząc powody aktów łaski głowy państwa.
Prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył osiem wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Zdecydował się podpisać trzy z nich.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Odrzucił pięć wniosków. „Kierował się względami humanitarnymi”
No to się zaczęło… Osoba wobec której Nawrocki dzisiaj zastosował prawo łaski była skazana za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k., art. 296 § 1 i 3 k.k. i art. 301 § 1 k.k. (oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli!)
— grzmiał w serwisie X Dariusz Joński, europoseł KO.
Prerogatywa prezydenta
Do ataku odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.
Klasyczny styl pana europosła Jońskiego, któremu przez usta nie przechodzi „prezydent Nawrocki”, bo pewnie nadal pan Joński liczy głosy. Myślę, że po europośle, ale także byłym kierowniku pływalni, można by oczekiwać trochę większej kultury osobistej
— zażartował.
Otóż pan prezydent skorzystał ze swojej prerogatywy, która mu przysługuje, prawa łaski – artykuł 139 polskiej konstytucji. Trzy ułaskawienia, szczegółowo opisane podstawy prawne, które zdecydowały o tym, że pan prezydent te prawa łaski podpisał
— wskazał.
Opinie i względy humanitarne
Rzecznik prezydenta zwrócił uwagę, że decyzję poprzedziło wiele opinii.
Tu warto zaznaczyć, że przed podjęciem decyzji przez prezydenta, pozytywnie wypowiedziały się w tych trzech sprawach sądy i pozytywne były też wnioski Prokuratora Generalnego, który także rekomendował zastosowanie prawa łaski. W każdym z tych trzech przypadków opisane są oczywiście okoliczności przestępstw, których dopuściły się osoby dziś ułaskawiane przez pana prezydenta
— mówił.
W jednym przypadku chodziło o groźby karalne, w drugim przypadku chodziło o wypadek samochodowy, a w trzecim właśnie o kwestie oszustwa
— wyjaśnił.
I w każdym z tych przypadków pan prezydent podkreślił, że względy humanitarne, a także opinie sądów i Prokuratora Generalnego zdecydowały o zastosowaniu prawa łaski. Mówimy o osobach starszych, mówimy o osobach chorych, osobach, które opiekują się także małoletnimi. Nic nadzwyczajnego. Pan prezydent ma prawo zastosować prawo łaski. To są trzy pierwsze ułaskawienia prezydenta Karola Nawrockiego. Oczywiście tych wniosków jest więcej. W pięciu kolejnych przypadkach pan prezydent łaski nie zastosował
— wskazał.
„Klub opornych”
Rafał Leśkiewicz stwierdził, że takich wpisów jak ten Dariusza Jońskiego zapewne będzie więcej.
To pokazuje, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej nie mają nic innego do zaoferowania, tylko ataki na pana prezydenta
— zaznaczył.
Jak było spotkanie przedstawiciele klubów i kół z panem prezydentem to nie mieli odwagi przyjść na to spotkanie. Koalicja Obywatelska powinna się teraz nazywać „Klub Opornych”, bo są oporni na jakiekolwiek próby kontaktów z panem prezydentem. Nie są odważni na tyle, by usiąść z panem prezydentem do stołu i porozmawiać, natomiast w mediach społecznościowych są bardzo odważni, gotowi są ferować bardzo poważne zarzuty czy oskarżenia wobec prezydenta, ale nie mają na tyle poważnych argumentów, by przyjść do Kancelarii Prezydenta i spotkać się z głową państwa
— kontynuował.
To pokazuje, że to jest „papierowa” Koalicja Obywatelska albo raczej internetowa. To znaczy taka, która potrafi jedynie pisać, oskarżać pana prezydenta w mediach społecznościowych, hejtować, bo przecież oficjalne konto Koalicji Obywatelskim na serwisie X od wielu miesięcy atakuje pana prezydenta, w różny sposób obrzucając prezydenta inwektywami
— zauważył.
PRZYPOMINAMY: Obrzydliwe! KO rozpoczęła akcję zohydzania Karola Nawrockiego po pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. „Prezydent kiboli”
Na panu prezydencie to nie robi żadnego wrażenia. Natomiast powinno to dać do myślenia tym, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską. Bo o czym to świadczy? Że Koalicja Obywatelska nie koncentruje się na rządzeniu, co pokazuje deficyt budżetowi w budżecie na ten rok. Wiele gałęzi gospodarki jest na skraju upadku, służba zdrowia jest zdewastowana, natomiast członkowie Koalicji Obywatelskiej, pan Joński i jego koledzy, wyżywają się, formułując zarzuty w mediach społecznościowych
— ocenił.
Adrian Siwek/wPolsce24
