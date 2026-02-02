Europoseł KO na liście Transparency International. Wawrykiewicz nie podał wysokości dodatkowych zarobków. Kuriozalne tłumaczenia

Michał Wawrykiewicz próbował tłumaczyć się z niewpisania dodatkowego dochodu / autor: Fratria
Portal Politico przekazał, że agencja Transparency International ujawniła grupę 14 europosłów, którzy w 2024 r. chociaż zadeklarowali działalność poboczną, to nie podali wysokości zarobków. W grupie tej znalazł się europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Jego tłumaczenia są niedorzeczne, biorąc pod uwagę, że z wykształcenia jest prawnikiem.

Europosłowie, jeżeli ich dochód poboczny przekracza 5 tysięcy euro rocznie, mają obowiązek wykazywać jego wysokość. Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej w 2024 roku jednak tego nie zrobił.

Polityk w rozmowie z Wirtualną Polską próbował się tłumaczyć z tej sprawy. Przekonywał, że „źle zrozumiał przepisy”, co jest kuriozalne, biorąc pod uwagę, że jest on prawnikiem.

Winna asystentka

Co więcej, winą obarczył… swoją asystentkę, przekonując, że chociaż ma bogate doświadczenie w Parlamencie Europejskim, to rzekomo nie miała wiedzy o tym, że chociaż zgłosił swoje dodatkowe dochody w polskim parlamencie, to musi to zrobić także w Europarlamencie.

Nie było to w żaden sposób zamierzone

— przekonywał.

