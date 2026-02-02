Portal Politico przekazał, że agencja Transparency International ujawniła grupę 14 europosłów, którzy w 2024 r. chociaż zadeklarowali działalność poboczną, to nie podali wysokości zarobków. W grupie tej znalazł się europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Jego tłumaczenia są niedorzeczne, biorąc pod uwagę, że z wykształcenia jest prawnikiem.
Europosłowie, jeżeli ich dochód poboczny przekracza 5 tysięcy euro rocznie, mają obowiązek wykazywać jego wysokość. Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej w 2024 roku jednak tego nie zrobił.
Polityk w rozmowie z Wirtualną Polską próbował się tłumaczyć z tej sprawy. Przekonywał, że „źle zrozumiał przepisy”, co jest kuriozalne, biorąc pod uwagę, że jest on prawnikiem.
Winna asystentka
Co więcej, winą obarczył… swoją asystentkę, przekonując, że chociaż ma bogate doświadczenie w Parlamencie Europejskim, to rzekomo nie miała wiedzy o tym, że chociaż zgłosił swoje dodatkowe dochody w polskim parlamencie, to musi to zrobić także w Europarlamencie.
Nie było to w żaden sposób zamierzone
— przekonywał.
Adrian Siwek/Politico/Wirtualna Polska
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752198-wawrykiewicz-nie-podal-wysokosci-dodatkowych-zarobkow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.