Premier Donald Tusk poinformował, że na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odwiedzi w najbliższych dniach Kijów.
Na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego w najbliższych dniach będę w Kijowie
— przekazał premier we wpisie na platformie X.
W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama
— podkreślił
Szef rządu zamieścił także ten wpis w języku angielskim.
Sytuacja na Ukrainie
Prezydent Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że „w ciągu minionego tygodnia Rosja zastosowała przeciwko Ukrainie ponad 980 dronów uderzeniowych, niemal 1,1 tys. kierowanych bomb lotniczych oraz dwie rakiety” oraz że odnotowywane są „rosyjskie próby niszczenia logistyki oraz połączeń transportowych między miastami i wspólnotami”.
Ukraina zmaga się z konsekwencjami rosyjskich ataków m.in. na obiekty energetyczne, które od miesięcy pozostają głównym celem, i dostawy prądu w kraju są mocno ograniczone. Po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną sama stolica kraju doświadcza długich przerw w dostawach prądu i ciepła, a mieszkańcy Kijowa musza uczyć się funkcjonować w ekstremalnych warunkach.
W takiej sytuacji do Ukrainy dociera pomoc z różnych źródeł. W ubiegłym tygodniu kolejną partię generatorów prądu dostarczyła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS). Do stolicy Ukrainy przyjechała też pierwsza partia generatorów prądu zakupionych w ramach akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa”. W publicznej zbiórce na ten cel zgromadzono blisko 9,5 mln zł. Organizatorzy przedsięwzięcia chcą zebrać 10 mln zł. Największy w historii pakiet pomocy zimowej dla Ukrainy przygotowała także Unia Europejska dostarczając 500 generatorów i przeznaczając 50 mln euro na wsparcie energetyczne.
Negocjacje pokojowe
Pod koniec stycznia w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi rozpoczęły się trójstronne negocjacje pomiędzy przedstawicielami USA, Rosji i Ukrainy dotyczące zakończenia wojny. Prezydent Zełenski określił je jako „konstruktywne”. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.
Według najnowszych informacji, druga runda negocjacji odbędzie się w najbliższą środę i czwartek, 4 i 5 lutego.
24 lutego przypadnie czwarta rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
