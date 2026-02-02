Prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył osiem wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Zdecydował się podpisać trzy z nich.
Postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób
— przekazał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.
Podejmując decyzje Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski. Jednocześnie Prezydent RP postanowieniem z dnia 2 lutego 2026 r. nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób. Dodatkowo Prezydent RP podpisał 4 postanowienia, w których w trybie art. 567 § 2 k.p.k. zażądał od Prokuratora Generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach
— dodał.
Przepis ten stanowi: „Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje”
— wskazał Leśkiewicz.
Nie są znane personalia osób, wobec których prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zastosować prawo łaski.
Adrian Siwek/X
