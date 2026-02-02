Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Odrzucił pięć wniosków. "Kierował się względami humanitarnymi"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył osiem wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. / autor: Fratria
Prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył osiem wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. / autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył osiem wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Zdecydował się podpisać trzy z nich.

Postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób

— przekazał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.

Podejmując decyzje Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski. Jednocześnie Prezydent RP postanowieniem z dnia 2 lutego 2026 r. nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób. Dodatkowo Prezydent RP podpisał 4 postanowienia, w których w trybie art. 567 § 2 k.p.k. zażądał od Prokuratora Generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach

— dodał.

Przepis ten stanowi: „Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje”

— wskazał Leśkiewicz.

Nie są znane personalia osób, wobec których prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zastosować prawo łaski.

CZYTAJ TAKŻE:

Ależ riposta prezydenta Nawrockiego! Tusk na deskach. „Trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało…”

Prof. Markowski obraża wyborców prezydenta Nawrockiego! „Potrafi chodzić z rozczapierzonymi rękami i im się to podoba”; „To jest problem”

Adrian Siwek/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych